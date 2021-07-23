Врачи рассказали о состоянии мужчины, которого носило потоком воды во время ливней в Одессе

Мужчина не помнит, как ему удалось спастись.

В одесской больнице медики спасают мужчину, которого во время ливня захватил поток воды.

Об этом стало известно журналистам ТСН.

На видео, снятом во время потопа случайными прохожими, человека в бессознательном состоянии относит в море. Вчера его целый день искали в акватории вблизи Аркадии и считали погибшим. Впоследствии выяснилось: он сумел спастись, но как не помнит.

Сейчас он в больнице скорой помощи. У него черепно-мозговая травма и частичная потеря памяти, события в день непогоды он вспомнить пока не может. Известно лишь, что он в Одессу приехал на отдых.

«К нам был доставлен пациент, который получил травмы во время стихийного бедствия с нарушением сознания. Он был обследован согласно протоколу и проходит лечение в нейрохирургическом отделении. Состояние его стабильное», — рассказала нейрохирург Одесской городской клинической больницы №11 Лариса Петкова.

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В то же время в Одессе до сих пор ликвидируют последствия непогоды — где-то воду еще приходится откачивать помпами. Вода из улиц ушла, но стоит в низине.

Только сегодня удалось восстановить движение транспорта в направлении поселка Котовского — крупного жилого района, где живет четверть одесситов. Накануне он был отрезан от города из-за затопления Пересыпи.

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