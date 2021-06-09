Врачи рассказали о состоянии пятерых пострадавших от взрыва гранаты в Харькове

О злоумышленника известно, что ему 29 лет, он местный житель.

Многочисленные осколки поразили им туловище и конечности.

Пятеро пострадавших от взрыва в Харькове до сих пор остаются в больнице. Рвануло ночью в спальном районе города между жилых домов. 29-летний парень бросил гранату в компанию подростков. Пострадали четверо юношей в возрасте от 16 до 18 лет, а также 33-летний прохожий.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Пострадавшие сейчас в разных заведениях. В семнадцатую больницу доставили 18-летнего парня. Осколками ему посекло руки и голень, но жизни ничего не угрожает, говорят врачи. «Он срочно прооперирован, удалены все посторонние предметы, осколки. В настоящее время состояние пациента средней тяжести, парень может передвигаться сам», — рассказывают в больнице.

Остальные пострадавшие — под наблюдением медиков в других больницах. Это юноши 16, 17 и 18 лет, а еще 33-летний мужчина. Многочисленные осколки поразили им туловище и конечности. Состояние пострадавших врачи называют стабильным и они лежат в обычных палатах.

Ранения все получили накануне во время мощного взрыва. А началось все с ссоры между компанией юношей и мужчиной. Как установили следователи, мужчина в разгар конфликта бросил в юношей боеприпас. Это была ручная граната РГД-5. «Не петарда, как утверждал человек, который это сделал. Взрыв был очень громкий. У меня треснуло стекло в магазине и яркий свет очень был», — рассказывает очевидец Анастасия.

Новости Украины: в Харькове все пятеро пострадавших от взрыва гранаты до сих пор остаются в больнице

Свидетели утверждают, нападавший был под действием наркотических веществ. Впрочем, эту информацию следователи пока не подтверждают. О злоумышленнике известно, что ему 29 лет, он местный житель. Живет в многоэтажке, у которой все и произошло. Раньше не попадал в поле зрения полицейских. «После ссоры бросил в этих ребят гранату. Вроде просто из-за неприязненных отношений. Преступник был задержан прохожими, которые стали свидетелями», — рассказывают в полиции.

Ночной инцидент полиция расследует сразу по двум статьям. Это покушение на убийство и незаконное обращение с оружием и боеприпасами. По меньшей мере мужчине грозит 15 лет тюрьмы, а максимальное наказание — пожизненное заключение.

Ему уже объявили подозрение. А в ближайшее время будут избирать меру пресечения.

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