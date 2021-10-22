Врачи рассказали о состоянии ребенка и воспитательницы из Кременчуга, которые выжили после падения дерева в саду

У пятилетнего мальчика закрытый перелом правого бедра со смещением.

В детском саду Кременчуга дерево придавило двух детей и воспитателя. Их забрали в больницу, но спасти четырехлетнюю девочку не удалось — она умерла.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Все случилось на площадке младшей группы. Место, где упало дерево до сих пор огорожено лентой. Было около полудня. Воспитатели рассказывают, что дети уже возвращались с прогулки в группы, но в это время внезапно налетел ветер. Его порывов не выдержал каштан.

«Был внезапный порыв ветра и в этот момент раздался треск дерева и во время внезапного порыва ветра упала часть дерева на детскую площадку. Во время падения дерева пострадал и наш воспитатель, дерево упало на нее и вместе с ребенком, с девочкой и мальчиком, мальчика задело ветками», — рассказывает заведующая детсада Галина Гладкая.

У пятилетнего мальчика закрытый перелом правого бедра со смещением. Его повезли в травматологию. А вот девочка была крайне тяжелая, ее сразу забрали в реанимацию.

«В реанимационное отделение в апарт ИВЛ подключена. Там открытая черепно-мозговая травма, там ушиб головного мозга. То есть там такие травмы, которые совсем не совместимы с жизнью. Все наши реанимационные мероприятия ей продлили жизнь, я так могу сказать, до сегодняшнего утра», — сообщила заместитель главного врача Кременчугской детской больницы Ирина Роман.

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«Начато уголовное производство по статье 137 части 2 это ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее тяжкие последствия. С санкции статьи, за содеянное грозит как ограничение свободы от 3 до 5 лет, так и лишение на тот же срок», — сообщили в полиции.

В детском саду между тем уверяют, что это был несчастный случай. Каштан ни был аварийным и никто представить не мог, что он может упасть. Утверждают, перед учебным годом и сад, и деревья на его территории осматривала специальная комиссия и подписала акт готовности к приему детей.

Пострадавшего мальчика уже прооперировали. На больничном находится и воспитательница, у нее ушибы. Жизни обоих ничего не угрожает.

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