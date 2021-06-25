Врачи рассказали о травмах пострадавшего от падения на рельсы метро в Киеве

Сейчас мужчина прооперирован, он в реанимации.
Чрезвычайное происшествие в метро. На станции «Майдан Незалежности» человек упал на рельсы и попал под поезд, его зажало между вагонами. Движение в метро на несколько часов было заблокировано. Пассажира пытаются спасти в одной из столичных больниц.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
В столичную больницу мужчину привезли без сознания и в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. «У него сочетанная травма: черепно-мозговая травма, плюс травма конечностей. Молодой человек, 28 лет. Нормальный, социальный, есть документы, паспорт, деньги», — рассказывает заведующий отделением политравмы Киевской городской клинической больницы №17 Дмитрий Мясников.
Все произошло на станции "Майдан Независимости" в час пик около 9 утра. Его зажало между вагонов. Сотрудники метро, полицейские и пассажиры в течение нескольких минут самостоятельно смогли освободить мужчину.
«Он был без сознания. После этого, его передали врачам», — рассказывают свидетели.
Между тем, киевлянам добираться на работу пришлось другими видами транспорта. Движение на синей ветке метро было заблокировано.
Сейчас парень в реанимации. Согласно протоколу, ему проводят алко и наркотическую экспертизу. Но по предварительным выводам, алкоголь и наркотики он не употреблял.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решают, открывать ли уголовное производство.