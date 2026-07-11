Врачи в РФ отказались спасать пленного бойца "Азова", он медленно умирает: "Пальцы черные, рука ледяная"

Денис Дорохин / © ТСН

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Российский плен убивает украинских защитников. Наши спецслужбы и правозащитники уже знают о нескольких десятках случаев, когда российские тюремщики забивали пленных до смерти. Но бывают случаи, когда плен убивает медленно, в частности, из-за сознательного бездействия российских медиков.

Так произошло с бойцом «Азова» Денисом Дорохиным. В российских тюрьмах раненого удерживают уже более 5 лет. В плен он попал с частичной травматической ампутацией правой руки. И сейчас эта травма может оказаться для него смертельной.

Об этом дочь бойца рассказала корреспондентке ТСН Марьяне Бухан.

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Что известно о состоянии Дениса Дорохина

Из писем украинского защитника Дениса Дорохина: «У меня рука как хамелеон, четыре раза в день меняет цвет. Одно плечо выше другого. Рука словно гантелю вниз тянет… У меня пальцы начали чернеть, а рука ледяная, хотя я постоянно хожу в перчатке. В общем, похоже на начало гангрены».

Это Ева Дорохина со слезами на глазах читает отрывки из писем своего отца Дениса. Ему сейчас 52 года. Более 4 из них он находится в ужасных условиях российской тюрьмы. Девушка признается: «Страшно, очень страшно».

Ева Дорохина / © ТСН

Денис — коренной житель Мариуполя. В родном городе он долгие годы добросовестно работал на металлургических заводах «Азовмаш» и «Азовсталь». После оккупации Крыма и части Донбасса, в 2016 году мужчина решил встать на защиту родного края. Дочь вспоминает: «Однажды он пришел домой после работы и сказал: „Мама, я собираю вещи и вступаю в полк ‚Азов‘“».

Еве тогда было всего 15 лет. Говорит, что всегда очень гордилась решением отца. Когда папа ушёл на войну, они остались вдвоём с родной бабушкой — мама Евы умерла, когда та была ещё совсем маленькой. В 18 лет девушка вышла замуж — так в семье появился Влад. Парень, как и отец Евы, тоже служил в «Азове» в артиллерийском подразделении.

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«Они были вместе, как братья, поэтому я совсем не переживала за них, ведь они в любом случае были рядом», — делится Ева.

Гибель любимого человека в Мариуполе и депрессия

Начало полномасштабного вторжения навсегда разделило жизнь Евы на «до» и «после». Уже через месяц ожесточённых боёв её возлюбленный Влад трагически погибает в уличных боях. До своего 21-го дня рождения парень не дожил всего два дня.

Ева Дорохина, дочь пленённого военнослужащего: «Позвонил папа. Он сказал: „Влад — герой, Влад подбил танк, взял в плен кадыровца. Сейчас он находится в окружении, но с ним всё в порядке“. А потом он перезвонил буквально через два часа и сказал бабушке, что Влад погиб».

Их семейный дом в Мариуполе оккупанты полностью разрушили, поэтому Ева с бабушкой были вынуждены эвакуироваться на запад страны. У девушки после смерти любимого мужа началась тяжелая глубокая депрессия: «К тому времени я уже весила где-то 43 килограмма… Я вообще ни с кем не общалась, месяцами не выходила из комнаты».

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Впоследствии поступила ещё одна печальная новость — Денис Дорохин получил тяжёлое ранение в правую руку. Далее последовало полное окружение и блокада «Азовстали» и тяжелые переговоры о так называемом почетном плену, который, как уверяли тогда, должен был длиться всего три-четыре месяца. Ева рассказывает, что папа сразу трезво понимал — его, как опытного артиллериста, быстро не отпустят. Но тогда, в 2022 году, девушка не могла даже представить, на сколько лет может затянуться это испытание.

Ева Дорохина, дочь пленённого военнослужащего: «Долго — это какой срок? Для меня тогда почти год — я думала, что это очень долго. Вот год он там пробудет, и всё закончится, и их всех обменяют. Но проходит год, второй, четвёртый, уже пятый год… И всё становится только хуже и хуже».

28 лет в колонии и стойкость перед пропагандистами

В России Дениса Дорохина цинично судили вместе с другими украинскими «азовцами» и сфабриковали обвинение в якобы разрушении инфраструктуры Мариуполя. Отцу Евы российский суд приговорил к 28 годам лишения свободы. В тюрьме он сильно похудел, а раненая рука полностью перестала функционировать.

Но все эти пытки не сломили Дениса — об этом красноречиво свидетельствуют его комментарии в беседах с пророссийскими пропагандистами, которые пытались снять о нем репортаж в тюрьме. На вопрос россиян о том, чем закончится война и развалится ли Украина, боец «Азова» твердо ответил на камеру: «Я думаю, нет. Я думаю, что мы победим, я думаю, мы отстоим свою независимость».

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Здоровье Дениса резко ухудшилось около полугода назад — тогда раненая рука начала стремительно чернеть.

Из писем и свидетельств о состоянии Дениса Дорохина: «Сейчас у него началась гангрена, об этом ясно следует из его писем. У него начали чернеть пальцы на руках. Это он сам написал: рука очень мерзнет, кровоснабжение конечности полностью отсутствует, сухожилия полностью атрофировались. На данный момент начались тяжелые воспалительные процессы, которые стремительно перерастают в более тяжелую, смертельную форму».

Виталий Матвиенко — фельдшер бригады морской пехоты, которая также попала в плен в Мариуполе весной 2022 года. С Денисом Дорохиным он ближе познакомился непосредственно в российской тюрьме. Виталия удалось обменять в феврале этого года. Сейчас медик проходит длительную реабилитацию в Украине и сильно переживает за тех сослуживцев, кто ещё не вернулся. Состояние Дениса он называет критическим.

Виталий Матвиенко, медик, освобожденный из российского плена: «Если гангрена будет прогрессировать и дальше, прогнозы очень тяжелые и не очень благоприятные. Чем это может обернуться… Может быть общий сепсис, может быть сухая гангрена, которая в один момент мгновенно начнёт распространяться по всему телу. Сама эта ситуация может дополнительно спровоцировать тяжелые инфекционные заболевания, потому что организм воина постоянно находится под колоссальным давлением этой инфекции».

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Новый судебный процесс по делу о «терроризме» и визит в Координационный штаб

Виталий рассказывает, что из-за ухудшения состояния здоровья тюремщики всё же отвезли Дениса в местную гражданскую больницу в РФ. Местные российские медики открыто заявили, что руку уже не спасти и её нужно немедленно ампутировать. Однако проводить операцию они отказались — вместо этого назначили лишь обычные обезболивающие уколы и отправили тяжелораненого защитника обратно в тюремную камеру.

А впереди, как говорит освободившийся из плена боец, наших ребят ждет новый этап издевательств. Дениса Дорохина, как и всех остальных уже незаконно осужденных «азовцев», россияне собираются судить заново — теперь уже по сфальсифицированной статье о «терроризме».

Виталий Матвиенко, освобожденный из российского плена медик: «Все ребята, которые служили в „Азове“, сейчас находятся под жестким контролем. Кто-то уже проходит новые судебные разбирательства, кто-то уже повторно осуждён, а до кого-то у российских следователей просто ещё физически не дошли руки».

Тем временем сослуживцы делятся своими переживаниями, связанными с пребыванием в тылу: «Утром я вынужден принимать один антидепрессант, днём — второй, а вечером — третий, чтобы просто держаться».

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Узнав все эти страшные подробности от освобожденного из плена побратима отца, Ева Дорохина немедленно отправляется на прием в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными — с просьбой как можно скорее внести отца в списки на экстренный обмен по состоянию здоровья. Однако встреча с чиновниками длится всего несколько минут и не даёт конкретики: «Сказали, что будут активно работать над его обменом, но что-то гарантированно обещать они мне, к сожалению, пока не могут».

Но Ева старается, несмотря ни на что, не отчаиваться. Девушка уверена: максимальный резонанс истории её отца в украинских и международных СМИ поможет привлечь внимание и наконец вернуть Дениса домой. Она мечтает о дне встречи: «Буду его главной опорой, буду для него как „колокольчик“, чтобы у него всегда было хорошее настроение».

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