Врачи закончили операцию раненому во время нападения водителю Шефира и рассказали о его состоянии

Медики говорят, что угрозы для жизни нет.

Раненого во время расстрела машины первого помощника президента Сергея Шефира водителя госпитализировали в Феофанию и уже прооперировали.

Как выяснила ТСН, он с Сергеем Шефиром уже много лет.

Час назад операцию завершили, она длилась несколько часов. Сразу три пули попали в ногу мужчины, но угрозы для жизни уже нет. Его состояние на эту минуту медики оценивают как стабильное и средней тяжести. Врачи отмечают, что была предоставлена вся возможная медицинская помощь.

Сергей Шефир не пользовался услугами государственной охраны, имел личного водителя, который собственно и пострадал. Его имя Александр Иванько, ему 58 лет. Водителем у Сергея Шефира он работает уже 8 лет. Время от времени руль отдает непосредственно Шефиру, но именно в это утро управлял сам. И поскольку выезжал из поворота, медленно, а стреляли именно со стороны водителя, то и получил первые пули.

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Человек перед госпитализацией успел показать следователям место, где и произошло нападение.

Напомним, что около десяти утра «Ауди» выезжает с коттеджного городка в Иванковичах и направляется в Киев, между селами Круглик и Ходосовка из лесополосы с автоматной очереди машину начинают обстреливать. Тяжело раненный водитель выжимает газ, едет еще пять километров и останавливается на парковке супермаркета на выезде из села Лесники. Туда приезжает скорая и следователи.

Простреленное лобовое стекло, бампер, но больше всего следов от пуль в левом боку авто.

«Мне кажется, он был сильно ранен и ему было очень больно, но он повел себя, как мужчина. Конечно, сначала от шока он хотел остановиться, но я говорил "Гони!" и мы погнали. Реально, он спас нам жизнь. Мы ехали на дисках, ведь колесо было пробито», — рассказывает о происшествии Шефир.

Новости Украины: водителя Сергея Шефира прооперировали в "Феофании"

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