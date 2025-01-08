Враг атаковал Запорожье КАБами: количество погибших и пострадавших увеличивается (видео)

Уже известно о 13 погибших и десятках раненых.

К вечеру 8 января россияне снова ударили по Запорожье. К сожалению, в результате удара десятки человек погибли и получили ранения. Об ужасных последствиях террористической атаки российских оккупантов по городу, а также видео момента удара – в эксклюзиве ТСН.ua.

Около 16:00 россияне атаковали Запорожье. Предварительно – управляемыми авиационными бомбами. Повсюду кровь, боль и отчаяние. Об этом заявил начальник областной военной администрации Иван Фёдоров и показал последствия вражеского удара.

Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье.

Также в сети обнародовали, как утверждается, момент сегодняшней атаки по Запорожью. Люди на остановках падали на землю, чтобы хоть как-то уберечься от взрывной волны. Однако официально эти кадры не комментировались.

После удара город затянуло дымом, очевидцы опубликовали кадры спасения раненых.

В Запорожье после обстрела оккупантов погибли 13 человек, еще 18 получили ранения.

Сначала было известно об одном погибшем и шести раненых, однако количество пострадавших постоянно растет. Уже к 16:50 стало известно о тридцати пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье, все они госпитализированы в больницы областного центра. На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.

А уже в 17:40 Иван Федоров заявил о 13 погибших.

Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью: десятки убитых и раненых

Команда ТСН.ua искренне соболезнует родным погибших и желает быстрого выздоровления пострадавшим. РФ должна ответить за каждое преступление против украинского народа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЛЮДИ ПАДАЛИ НА ЗЕМЛЮ! Россияне сбросили КАБ на Запорожье! Момент удара попал на видео!

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