"Враг действует максимально рационально": военный эксперт рассказал, что Россия хочет уничтожить на Львовщине

Во время сегодняшней ракетной атаки россиян много разрушений потерпел Львов, где также не обошлось без жертв. Как сообщила пресс-служба мэрии Львова, один человек погиб, 14 пострадало.

"Наибольшие повреждения получил один из дворов Сиховского района. Речь идет об около 18 домах и 4 учебных заведениях (три школы и детсад). В жилых домах взрывной волной выбито не менее 2 тысяч окон и сотни дверей. В учебных заведениях - около 450 окон и много дверей. Повреждено более 30 автомобилей", - сообщили чиновники городского совета.

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua высказал мнение о том, что оккупанты, как всегда, попадая по военным объектам по факту попадают в совсем другие.

"Скорее всего, ракеты направлялись на военные объекты, которые находятся на Львовщине. Не исключено, что ракеты направлялись на объекты транспортной или логистической инфраструктуры. Враг действует максимально рационально, целясь по базам, арсеналам, складам, железнодорожным узлам. Он пытается уничтожить все те компоненты, которые являются основой нашей боевой способности", - говорит Владислав Селезнев.

Напомним, в результате массированной атаки российскими дронами и ракетами во Львове больше всего пострадал один из дворов Сыховского района, всего – около 18 домов и 4 учебных заведения (три школы и детсад).

В ходе обстрела погиб известный украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса Виктор Кобзистый.

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