"Враг готовится вывозить детей с оккупированных территорий": мэр Мелитополя о новых преступлениях россиян

С оккупированных территорий Запорожской области россияне планируют вывезти определенное количество украинских детей.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"На территории Энергодара оккупанты сейчас собирают данные и в первую очередь хотят забрать из Энергодара детей. До конца текущего месяца враг поставил себе цель собрать все данные на детей, а в начале мая — вывозить. Известно о двух укомплектованных автобусах", — рассказал нам Иван Федоров.

Кроме того, мэр рассказал подробности о последних случаях ликвидации коллаборантов в Мелитополе. Например, недавно здесь был взорван Александр Мищенко. Известно, что в "полиции" окупантов он выполнял функции "заместителя начальника УВД Запорожской области по кадровым вопросам".

"Сопротивление на временно оккупированной территории даже после более чем года оккупации только усиливается, — объясняет Иван Федоров. — Мы видим эту тенденцию. За последние несколько недель и месяцев с пачками коллаборантов что-то случается. Конечно, это не просто так, это - системная работа. В том числе - и сопротивления. Нужно обратить внимание на то, что Мищенко — это достаточно знаковый коллаборант. Коллаборация в Приазовском отделении полиции, которым он руководил, составляла примерно 80%, Мищенко перетягивал на свою сторону почти всех сотрудников, которыми руководил и заставил их сотрудничать с врагом. Он использовал различные подходы – кого-то покупал, кого-то запугивал. Во время массовых мероприятий он исполнял функцию охранника Галины Данильченко (она призывала жителей Мелитополя не участвовать в протестах против оккупантов). Работа продолжится. Есть перечень коллаборантов, которые ожидают своей судьбы ", – рассказал нам Федоров.

По словам мэра Мелитополя, сейчас известно о том, что на оккупированной части Запорожской области наблюдаются признаки подготовки к эвакуации.

"Мы видим тенденцию, что враг продолжает готовиться к эвакуации. Оккупанты ездят по некоторым населенным пунктам с громкоговорителями и призывают к эвакуации, массово составляют списки и пригоняют автобусы. Тенденция касательно начала подготовки к эвакуации точно есть. Речь идет о прифронтовой зоне. Видим метушню и панику. Почему так происходит? Их пропаганда уже не работает. Ранее они рассказывали, что, якобы, скоро они пойдут в наступление, якобы, скоро они захватят Запорожье. Сегодня, наоборот, они говорят о том, как они могут удержать старое, а не захватить новое. Также они понимают, что контрнаступление ВСУ точно будет. Куда могут эвакуироваться? Сейчас они много говорят об эвакуации во временно оккупированный Крым или в Краснодарский край, или в Ростовскую область", — сообщил нам Иван Федоров.

Массово загоняют людей в военкомат

"Сейчас мы видим, что мобилизация на оккупированной территории не началась, но начался переучет военнообязанных. В свой фейковый военкомат они массово загоняют людей для того, чтобы они проходили переучет. На него ставят даже 14-летних детей", – говорит Иван Федоров.

К этому он добавляет: "Должны признать, что враг подготовил не менее трех оборонительных линий от Васильевки до Мелитополя. Оккупанты очень хорошо укрепились на временно оккупированной части Запорожской области".

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