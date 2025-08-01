Враг лезет постоянно: военные ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте

Война в Украине

Реклама

В Запорожской области на участке фронта в районе Каменского обострилась ситуация.

Ежесуточно россияне проводят там штурмы, пытаясь отбросить Силы обороны Украины в сторону Степногорска. Среди тех, кто сдерживает вражеские атаки в секторе, воины 128-й отдельной Закарпатской горно-штурмовой бригады.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Реклама

QR-код — это сбор на дроны для батальона беспилотных систем 128-й ОГШБр.

QR-код — это сбор на дроны / © ТСН

Красные ракеты, которые запускают, когда идут на штурм, над линией боевого столкновения между Каменским и Нестерянкой, южнее Запорожья, сейчас вспыхивают каждую ночь.

«Оно волнами. Бывает обострение. Бывает к нам лезут, бывает — в нашу зону ответственности. Бывает лезут к соседям», — говорит «Али», командир САУ «Гвоздика» 128-й Закарпатской ОГШБр.



Массированные штурмы, рассказывают артиллеристы 128-й горно-штурмовой бригады, московиты обычно начинают не с сигнальных ракет, а с артподготовки. Также оккупанты атакуют КАБами.

Считанные минуты прошли, как «Али» со «Стремным» и «Бодей» — весь экипаж самоходной гаубицы 2С1, 128-й горно-штурмовой — оставили свою машину. Ждали внутри — готовые к рашистской атаке. Их 122-миллиметровая самоходка сейчас больше напоминает неподвижную гаубицу, признается механик-водитель «Гвоздики».

Реклама

Его учили, утверждает «Стремный», сделать все, чтобы артустановка закарпатцев как можно быстрее самостоятельно добиралась до места работы. И так же быстро покидала огневую позицию. Но маневрировать степями Запорожья, признает мехвод — это недопустимая роскошь.

Стрелять, говорит командир экипажа самоходки 128-й, чаще всего приходится теперь по вражеской пехоте, которая движется на север. Или же по огневым средствам — прикрытию пехоты оккупантов.

Для эффективной работы пушку приходится маскировать. Тщательная маскировка требует усилий, признают самоходники 128-й. Именно благодаря этому на фронте можно выжить.

Этим утром снаряды самоходников 128-й горно-штурмовой летели в направлении отрезка Степное-Щербаки. С середины мая — это участок передовой, где атаковать украинскую линию обороны московиты пытаются почти каждые сутки.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН НАЖИВО! Новости 1 августа — ПЯТНИЦА