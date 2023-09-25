"Враг может прийти к вам домой": танкист Третьей штурмовой о мобилизации, потребностях ВСУ и завершении войны

Чтобы Россия больше не напала на Украину, ее нужно полностью развалить. Другого выбора нет, уверен командир танкового взвода роты "Стальные вурдалаки" 3-й ОШБр на псевдо "Сима".

Он рассказал о том, как работают танкисты Третьей штурмовой, о потребностях армии, как работает враг и что сделать, чтобы Россия больше никогда не напала в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

"Танки — весомый аргумент на поле боя"

“Позвонил мне командир в 6 утра. Говорит: "Ты что, спишь?" Ответил, что да. А он мне: “Война началась. Езжай на базу, ты за старшего”. Так я и попал на войну», — вспомнил военный.

Был спортсменом. Занимался кулачными боями. Именно готовился к бою. У меня на 15 марта было запланировано сражение. В 2010 году я служил в танковом полку, это зашло мне. Недаром судьба свела меня с тем, что я стал танкистом. Когда я сел в танк, пострелял из него, поездил… Это была любовь с первого взгляда. Это бронированная техника весом 45 тонн. Это защита, это пушка 125 калибра. Это весомый аргумент на поле боя», – отметил танкист.

Как работают танкисты 3-й штурмовой

“Пехоте гораздо легче продвигаться, когда выезжает танк и за танком едет колонна. И когда танк очень точно отрабатывает по позициям врага, разбивает блиндажи, их позиции, то пехоте очень легко продвигаться и заходить на позиции», — говорит командир танкового взвода.

Может быть танковая дуэль, которой у меня еще не было. Но сейчас я работаю только на штурмах: выезжаю на штурмы, разбиваю огневые врага, укрепрайоны их, чтобы наша пехота могла зайти туда. Как показали последние мои три штурма, танк подъезжает близко к посадке, разбивает позиции, что враг просто покидает их и пехота без проблем заходит”, — отметил он.

"У меня есть свои фишки"

“На прямой контакт у меня уже больше 20 выездов, еще так ни разу и не уехал. Хотя уже были по перехвату, они готовились, я уже думал, что встречу танк и смогу его разобрать, потому что я к этому готов, у меня есть мои фишки, я использую их в этом танковом бою и смогу танк врага разобрать”, — говорит. военный.

Командир танкового взвода роты "Стальные вурдалаки" 3-й ОШБр на псевдо "Сима". Скриншот/YouTube

Никакого страха во время боевых выездов

Что я чувствую во время выездов? Драйв, эйфория, адреналин, только удовольствие, никакого страха. Есть какое-нибудь переживание перед самым выездом, потому что ты все планируешь, думаешь как сделать все в лучшем виде, чтобы пехоте было легче заходить, правильно проехать, правильно отработать. Только перед этим есть переживания. А когда сажусь в танк и еду на огневую позицию — это только удовольствие», — рассказал танкист.

"Я всегда со своими людьми"

“Для себя я уже принял решение постоянно выезжать со своими людьми на прямой контакт, на штурмы, потому что находиться на контрольном наблюдательном пункте, корректировать танки с воздуха я не могу. У меня на сердце не спокойно», – делится военный.

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“В первую очередь, если с танком что-нибудь случится, он наедет на мину или еще что-то, или танк подобьют, я должен спасти своих людей. Когда идут мои люди, я всегда уезжаю с ними», — добавил он.

Даже сначала, когда моего танка не было, а он был на ремонте, я выезжал на Хаммере. Был прямой контакт, дистанция где-то 700 м, я позади двух танков ездил на "Хаммере", чтобы корректировать этот процесс, мог подкорректировать свой личный состав, чтобы они очень точно отработали", — говорит танкист.

3 км под огневым воздействием врага

“Крайний мой штурм был запланирован на 4 утра. Еще месяц назад в это время было очень светло, была прямая видимость. Но пришло время, когда мы начали движение и я уже понимал, что плохая видимость, мы ехали на фарах, нас в 3 км враг уже сжег, начал сыпать со всего, что только можно — "стволка", "Грады", минометы. Мы 3 км ехали под огневым влиянием врага”, — вспомнил командир танкового взвода.

Какие потребности в армии

“Есть очень хорошая украинская техника – танк Т-84 “Оплот”. Это, можно сказать, "иномарка" среди наших танков. Хотелось бы, чтобы наша страна уже начала производить эти танки, потому что у них будет преимущество на поле боя”, — отметил военный.

"У нас экипаж из трех человек и нам больше всего зарубежных танков подошел бы "Leclerc", потому что там 3 человека экипаж, автомат зарядки, плюс французская оптика, а французы в этом многие другие страны преобладают", — заметил он.

Французский танк "Leclerc"/Wikipedia

Это позволит вести огонь на 4-5 км прямой видимости, потому что наши Т-72… В прицел на 4-5 км ты, возможно, что-то и увидишь, но не факт, что попадешь. Я уже под Бахмутом нахожусь 8 месяцев, и это постоянный труд”, — делится танкист.

Российские танкисты: какие они

Артиллерия, минометы, авиация у врага хорошо работают. Танкисты – их слабая сторона, я думаю. Хотя у них и очень хорошие танки — Т-80, Т-90М "Прорыв", который я был бы не прочь затрофеить и на нем выезжать — но они, наверное, имеют мало опыта. Потому что, сколько раз они уже на нас выезжали, так до огневого рубежа они не доезжали”, — рассказывает военный.

"Хотя на крайнем штурме я уже знал, что танки готовятся меня выезжать и я этого ждал, думал, что уже разберу какой-то танк, но они так и не доехали", — вспомнил он.

Что сделать, чтобы Россия больше не напала на нас

Чтобы Россия на нас больше не напала, ее нужно полностью развалить. Конечно, я готов идти до конца, пока не наступит победа. Другого выбора нет”, — уверен командир танкового взвода.

“Если сейчас военные куда-то денутся, будет ли закон, что через 18 месяцев службы военный может списаться… Так могут все сделать и кто тебе будет воевать ? Те, кто сейчас сидит в городах и говорит, что оно им не нужно, и они нас сюда не отправляли?», — комментирует он.

Командир танкового взвода роты "Стальные вурдалаки" 3-й ОШБр на псевдо "Сима". Скриншот/YouTube

"Люди, вы также понимайте, что если нас не будет и мы не будем воевать, они просто придут к вам домой и будут с вами делать все, что захотят", — подчеркнул танкист.

"Труднее всего — потерять людей из личного состава"

“Потерять людей из личного состава – это тяжело. А выезжать на танчике и делать свое дело… Здесь только надеяться, что танк доедет и сможет отработать, потому что много раз приходилось устранять ошибки прямо на поле боя», — говорит военный.

“Это когда заклинил автомат зарядки, клин затвора не закрывается, когда пушка не стреляет, когда с ходовой частью что-то случается, давление масла падает и т.д. Очень многое в нашей советской технике есть недостатков”, — отметил он.

Жизнь после победы: какой она будет

“Многое зависит от того, какие будут ранения, какой степени будет контузия или ее вообще не будет. Пока я могу вернуться и заниматься своим делом. Я еще хочу выйти на ринг, выступить, вернуться к своей лучшей форме, в которой я был и жить своей жизнью. Хочу завести семью, найти себе жену. После победы я буду гулять по всем парам, какие только есть силы. Я буду отдыхать», – резюмировал командир танкового взвода.

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