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"Враг может прийти к вам домой": танкист Третьей штурмовой о мобилизации, потребностях ВСУ и завершении войны

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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"Враг может прийти к вам домой": танкист Третьей штурмовой о мобилизации, потребностях ВСУ и завершении войны

Командир танкового взвода роты "Стальные вурдалаки" 3-й ОШБр на псевдо "Сима". Скриншот/YouTube

Военный готов идти до конца, пока не наступит победа.

Чтобы Россия больше не напала на Украину, ее нужно полностью развалить. Другого выбора нет, уверен командир танкового взвода роты "Стальные вурдалаки" 3-й ОШБр на псевдо "Сима".

Он рассказал о том, как работают танкисты Третьей штурмовой, о потребностях армии, как работает враг и что сделать, чтобы Россия больше никогда не напала в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

"Танки — весомый аргумент на поле боя"

“Позвонил мне командир в 6 утра. Говорит: "Ты что, спишь?" Ответил, что да. А он мне: “Война началась. Езжай на базу, ты за старшего”. Так я и попал на войну», — вспомнил военный.

Был спортсменом. Занимался кулачными боями. Именно готовился к бою. У меня на 15 марта было запланировано сражение. В 2010 году я служил в танковом полку, это зашло мне. Недаром судьба свела меня с тем, что я стал танкистом. Когда я сел в танк, пострелял из него, поездил… Это была любовь с первого взгляда. Это бронированная техника весом 45 тонн. Это защита, это пушка 125 калибра. Это весомый аргумент на поле боя», – отметил танкист.

Как работают танкисты 3-й штурмовой

“Пехоте гораздо легче продвигаться, когда выезжает танк и за танком едет колонна. И когда танк очень точно отрабатывает по позициям врага, разбивает блиндажи, их позиции, то пехоте очень легко продвигаться и заходить на позиции», — говорит командир танкового взвода.

Может быть танковая дуэль, которой у меня еще не было. Но сейчас я работаю только на штурмах: выезжаю на штурмы, разбиваю огневые врага, укрепрайоны их, чтобы наша пехота могла зайти туда. Как показали последние мои три штурма, танк подъезжает близко к посадке, разбивает позиции, что враг просто покидает их и пехота без проблем заходит”, — отметил он.

"У меня есть свои фишки"

“На прямой контакт у меня уже больше 20 выездов, еще так ни разу и не уехал. Хотя уже были по перехвату, они готовились, я уже думал, что встречу танк и смогу его разобрать, потому что я к этому готов, у меня есть мои фишки, я использую их в этом танковом бою и смогу танк врага разобрать”, — говорит. военный.

Командир танкового взвода роты
Командир танкового взвода роты "Стальные вурдалаки" 3-й ОШБр на псевдо "Сима". Скриншот/YouTube

Никакого страха во время боевых выездов

Что я чувствую во время выездов? Драйв, эйфория, адреналин, только удовольствие, никакого страха. Есть какое-нибудь переживание перед самым выездом, потому что ты все планируешь, думаешь как сделать все в лучшем виде, чтобы пехоте было легче заходить, правильно проехать, правильно отработать. Только перед этим есть переживания. А когда сажусь в танк и еду на огневую позицию — это только удовольствие», — рассказал танкист.

"Я всегда со своими людьми"

“Для себя я уже принял решение постоянно выезжать со своими людьми на прямой контакт, на штурмы, потому что находиться на контрольном наблюдательном пункте, корректировать танки с воздуха я не могу. У меня на сердце не спокойно», – делится военный.

“В первую очередь, если с танком что-нибудь случится, он наедет на мину или еще что-то, или танк подобьют, я должен спасти своих людей. Когда идут мои люди, я всегда уезжаю с ними», — добавил он.

Даже сначала, когда моего танка не было, а он был на ремонте, я выезжал на Хаммере. Был прямой контакт, дистанция где-то 700 м, я позади двух танков ездил на "Хаммере", чтобы корректировать этот процесс, мог подкорректировать свой личный состав, чтобы они очень точно отработали", — говорит танкист.

3 км под огневым воздействием врага

“Крайний мой штурм был запланирован на 4 утра. Еще месяц назад в это время было очень светло, была прямая видимость. Но пришло время, когда мы начали движение и я уже понимал, что плохая видимость, мы ехали на фарах, нас в 3 км враг уже сжег, начал сыпать со всего, что только можно — "стволка", "Грады", минометы. Мы 3 км ехали под огневым влиянием врага”, — вспомнил командир танкового взвода.

Какие потребности в армии

“Есть очень хорошая украинская техника – танк Т-84 “Оплот”. Это, можно сказать, "иномарка" среди наших танков. Хотелось бы, чтобы наша страна уже начала производить эти танки, потому что у них будет преимущество на поле боя”, — отметил военный.

"У нас экипаж из трех человек и нам больше всего зарубежных танков подошел бы "Leclerc", потому что там 3 человека экипаж, автомат зарядки, плюс французская оптика, а французы в этом многие другие страны преобладают", — заметил он.

Французский танк
Французский танк "Leclerc"/Wikipedia

Это позволит вести огонь на 4-5 км прямой видимости, потому что наши Т-72… В прицел на 4-5 км ты, возможно, что-то и увидишь, но не факт, что попадешь. Я уже под Бахмутом нахожусь 8 месяцев, и это постоянный труд”, — делится танкист.

Российские танкисты: какие они

Артиллерия, минометы, авиация у врага хорошо работают. Танкисты – их слабая сторона, я думаю. Хотя у них и очень хорошие танки — Т-80, Т-90М "Прорыв", который я был бы не прочь затрофеить и на нем выезжать — но они, наверное, имеют мало опыта. Потому что, сколько раз они уже на нас выезжали, так до огневого рубежа они не доезжали”, — рассказывает военный.

"Хотя на крайнем штурме я уже знал, что танки готовятся меня выезжать и я этого ждал, думал, что уже разберу какой-то танк, но они так и не доехали", — вспомнил он.

Что сделать, чтобы Россия больше не напала на нас

Чтобы Россия на нас больше не напала, ее нужно полностью развалить. Конечно, я готов идти до конца, пока не наступит победа. Другого выбора нет”, — уверен командир танкового взвода.

“Если сейчас военные куда-то денутся, будет ли закон, что через 18 месяцев службы военный может списаться… Так могут все сделать и кто тебе будет воевать ? Те, кто сейчас сидит в городах и говорит, что оно им не нужно, и они нас сюда не отправляли?», — комментирует он.

Командир танкового взвода роты
Командир танкового взвода роты "Стальные вурдалаки" 3-й ОШБр на псевдо "Сима". Скриншот/YouTube

"Люди, вы также понимайте, что если нас не будет и мы не будем воевать, они просто придут к вам домой и будут с вами делать все, что захотят", — подчеркнул танкист.

"Труднее всего — потерять людей из личного состава"

“Потерять людей из личного состава – это тяжело. А выезжать на танчике и делать свое дело… Здесь только надеяться, что танк доедет и сможет отработать, потому что много раз приходилось устранять ошибки прямо на поле боя», — говорит военный.

“Это когда заклинил автомат зарядки, клин затвора не закрывается, когда пушка не стреляет, когда с ходовой частью что-то случается, давление масла падает и т.д. Очень многое в нашей советской технике есть недостатков”, — отметил он.

Жизнь после победы: какой она будет

“Многое зависит от того, какие будут ранения, какой степени будет контузия или ее вообще не будет. Пока я могу вернуться и заниматься своим делом. Я еще хочу выйти на ринг, выступить, вернуться к своей лучшей форме, в которой я был и жить своей жизнью. Хочу завести семью, найти себе жену. После победы я буду гулять по всем парам, какие только есть силы. Я буду отдыхать», – резюмировал командир танкового взвода.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Танкисты 3-й ОШБр: секреты точной работы по оккупантам

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