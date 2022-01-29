Враг на пороге: как в США оценивают шансы на российское вторжение и какое наказание за это может ожидать Москву

Враг на пороге: как в США оценивают шансы на российское вторжение и какое наказание за это может ожидать Москву

Американцы согласовывают пакет решительных санкций против России в случае нападения, а РФ заявляет, что собирается отвести часть войск от украинских границ.

Соединенные Штаты в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной. Об этом заявил американский президент Джо Байден. А в СМИ уже появилась информация о том, какие именно санкции может подготовить Вашингтон для Москвы в случае вторжения ее в Украину.

О том, как в Штатах оценивают шансы на российское вторжение и какое наказание за это может ожидать Москву — 29 января говорится в сюжете ТСН.19:30.



Так, о напряжении между администрациями Байдена и Зеленского из-за разной оценки рисков возможного вторжения говорится в материале на сайте CNN.

Соединенные Штаты преувеличивают угрозу и неоднократными публичными заявлениями наносят ущерб украинской экономике. Мол, превентивные санкции в отношении уже проложенного "Северного потока-2" помогли бы больше, чем неоднократно обещанные после вероятного нападения, считают в Киеве. А в Вашингтоне наоборот убеждены, что Киев уменьшает уровень угрозы и делает плохо скрытые выпады в сторону администрации Байдена. И именно предупреждения России считают эффективным способом ее сдерживания. Напомним, об этом пишет CNN со ссылкой на анонимные источники. Похожую информацию они распространяли и после пятничного телефонного разговора Байдена-Зеленского. Впрочем, тогда и администрация Байдена, и министр иностранных дел Украины любой конфликт между Вашингтоном и Киевом отрицали.

Сам президент Байден подтвердил, что готовит отправку американских солдат на восточный фланг НАТО, как об этом и сообщали ранее.

"Я передислоцирую американские войска в Восточную Европу, в страны НАТО в ближайшие сроки. Немного", — отметил он.

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В то же время, администрация Байдена продолжает согласовывать санкционный пакет против России, его принятие на финишной прямой.

По информации Bloomberg, администрация провела переговоры с крупнейшими американскими банками, чтобы понять последствия санкции на банковскую систему и экономику. По информации издания, речь идет о запрете конвертации рублей в доллары и возможном отключении России от системы банковских переводов SWIFT, что означает по сути изоляцию российской банковской системы от мира. В то же время, The Wall Street Journal, со ссылкой на собственные источники, пишет, что об отключении от SWIFT речь не идет. Штаты сосредоточат удар на российских государственных банках, экспортном контроле и российском госдолге.

США в ближайшее время перекинут войска в страны НАТО Восточной Европы

В России сообщили, что часть своих войск они возвращают на места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном военном округах, которые якобы передислоцируются на отдаленные полигоны. Но в США уже неоднократно подчеркивали – их интересуют не заявления, а исключительно действия – а именно отвод войск от границы.

"Хотя мы не считаем, что президент Путин принял окончательное решение применить эти силы против Украины, он, очевидно, имеет такие возможности, и у него есть несколько вариантов, в частности, захват городов и значительных территорий, а также принудительные действия или провокационные политические акты вроде признание отделенных территорий. Действительно, мы видим, как российские государственные СМИ сейчас пишут о якобы деятельности на востоке Украины. Это все российский сценарий, и они нас не обманут", — отметил министр обороны США Ллойд Остин.

Напомним:

В понедельник, 31 января, по требованию Соединенных Штатов собирается Совет безопасности Организации объединенных наций, который также обсудит угрозу российского наступления. В украинском постоянном представительстве подчеркнули, что это собрание стало следствием слаженных действий партнеров.

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