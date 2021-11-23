Враг на пороге: поможет ли американское оружие отпугнуть агрессора и что говорят украинские чиновники

Враг на пороге: поможет ли американское оружие отпугнуть агрессора и что говорят украинские чиновники

Каждый день становится больше информации о подготовке россиян к военной кампании.

На границе с Украиной становится больше российской техники и войска. Сценарий возможной войны – атаки как с российской и белорусской границ, так и с оккупированного Крыма. Предоставление Украине дополнительного оружия и отправка сюда военных советников серьезно обсуждается в Соединенных Штатах.

О том, что говорят в ответ украинские чиновники – 23 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, Министерство обороны США советует администрации президента усилить Украину. В американской прессе заговорили о доставке в Украину не только знаменитых Javelin, но и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, минометов и даже российских вертолетов Ми-17, которые США купили для армии Афганистана, но передать не успели.

"Такая помощь может быть и США заинтересованы, чтобы у нас было вооружение", – отмечает военный эксперт Олег Жданов.

Тем временем российских войск у украинских границ — около ста тысяч, мобилизуется оккупационная армия на Донбассе. По данным украинской военной разведки, там собирают всех военнообязанных и начали масштабные учения. Курирует процесс комиссия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Марионеточные режимы обратились в дружественный им Кремль, чтобы там на официальном уровне позволили всем желающим гражданам России воевать на украинском Донбассе "по контракту". Оккупированные территории накачиваются оружием и новыми отпускниками, в оккупированный Крым и на границу с Украиной пойдут новые тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Будут делать это в два этапа – сначала доукомплектуют огнеметами имеющиеся воинские части, а затем создадут дополнительные подразделения.

"Недавние сообщения о перемещении российских войск вблизи границы с Украиной — чрезвычайно тревожные. Эти инциденты свидетельствуют о том, что мяч для разрешения текущих противоречий находится на московском поле. Европейский Союз и дальше будет выступать единогласно. Я в этом уверен", — отмечает глава МИД Германии Гайко Маас.

В свою очередь Москва все отрицает. Мол она имеет право на армейские маневры на своей территории. Служба внешней разведки России заявляет – это Киев готовится к нападению.

Мировые лидеры тем временем ежедневно предостерегают Москву от необдуманных шагов, а международная пресса эти шаги уже иллюстрирует планами-картами предстоящей агрессии Кремля. Bloomberg заявляет, что наступление на Украину начнется с южного, восточного направления, а также с севера — из Беларуси. Скандинавское издание утверждает – вторжение может начаться в течение трех месяцев. И якобы начнется война с обстрелов российских Искандеров. Дальше присоединится авиация. И уже потом сухопутные войска.

Сценарий возможной войны: действительно ли Москва готовит военную кампанию по Украине

"России невыгодна война, потому что ООН должна сразу разорвать любые отношения... Количество войск России стоит такое же большое уже давно", — говорит эксперт.

В Украине же угрозы с востока воспринимают более спокойно. На днях руководитель военной разведки Кирилл Буданов подтвердил реальность возможного наступления россиян. Однако и он, и министр обороны Алексей Резников надеются, что совместными дипломатическими усилиями вместе с союзниками, худшего сценария удастся избежать.

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