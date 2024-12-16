Враг накапливает силы и может пойти в наступление: военные обратились к украинцам

Бойцы просят о помощи.
Бойцы Вооруженных сил Украины держат Очаковское направление, где прямо сейчас российская армия накапливает силы. Чтобы круглосуточно контролировать перемещение окупантов и уничтожать их, без DJI Mavic 3T и прибора ночного видения военным никак не обойтись.
Враг коварен и его нельзя недооценивать, поэтому очень важна скорость реакции наших защитников на возможное наступление. Поэтому бойцы просят помочь со сбором.
Цель: 200 000 гривен.
Приват конверт: https://www.privat24.ua/send/2jgim
Карта конверта: 5168752133264088
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8M4PymdqaF
Номер банки: 4441111128987496
Присоединяйтесь, важна каждая гривна! Сделаем нашим подарок под елку.
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