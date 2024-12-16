Враг накапливает силы и может пойти в наступление: военные обратились к украинцам

Бойцы Вооруженных сил Украины держат Очаковское направление, где прямо сейчас российская армия накапливает силы. Чтобы круглосуточно контролировать перемещение окупантов и уничтожать их, без DJI Mavic 3T и прибора ночного видения военным никак не обойтись.

Враг коварен и его нельзя недооценивать, поэтому очень важна скорость реакции наших защитников на возможное наступление. Поэтому бойцы просят помочь со сбором.

Цель: 200 000 гривен.

Приват конверт: https://www.privat24.ua/send/2jgim

Карта конверта: 5168752133264088

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8M4PymdqaF

Номер банки: 4441111128987496

Присоединяйтесь, важна каждая гривна! Сделаем нашим подарок под елку.

Бойцы просят о помощи/Скриншот с видео

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