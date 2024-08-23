Враг наступает под Покровском, ВСУ вынуждены отходить: все о ситуации на этом направлении

Оккупанты не перебрасывают на Курщину войска из Покровского направления. За сутки у врага есть новые продвижения в Донецкой области.

Покровское направление продолжает оставаться самым тяжелым на фронте – российские войска продолжают свое наступление. А Силам обороны Украины приходится отходить с некоторых позиций. Захват врагом Покровска означает потерю еще одного важного для ВСУ логистического маршрута.

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Российские оккупанты продолжают продвигаться на Покровском направлении в Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ на 23 августа, за прошедшие сутки украинские войска остановили на этом направлении 53 вражеских атаки в районах 11 разных населенных пунктов. Активнее всего захватчики действовали вблизи Новогродовки, Николаевки, Птичьего и в сторону Зеленого Поля.

Как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), выложенные 22 августа геолокационные кадры указывают на то, что россияне недавно захватили Птиче (юго-восточнее Покровска) и продвинулись дальше к югу от этого населенного пункта. По оценкам ISW, это подтверждает заявления россиян о том, что они ранее захватили остальной восточный берег Карловского водохранилища в этом районе.

В то же время и аналитики Deep State сообщили, что оккупанты продвинулись возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем.

Карта боев на Покровском направлении (обновлена 22 августа)/Карта: Deep State

ВСУ отходят с позиций на Покровском направлении

В свежем отчете ISW сообщается, что продвижение врага к югу и юго-западу от трассы Т-0511 (Очеретино – Гродовка) нивелировало российские позиции к востоку и юго-востоку от Покровска вместо создания условий для тактического окружения украинских войск. По данным аналитиков, за последние недели захватчики оцепили ВСУ, когда они продвигались к трассе Е-50 (Донецк – Покровск).

Аналитики ISW указывают, что угроза тактического окружения могла побудить украинские войска к отступлению. Это 22 августа подтвердил спикер украинской бригады, действующий на Покровском направлении. Он признал, что из-за российского наступления Силы обороны были вынуждены отступить, чтобы выровнять фронт и сохранить жизнь личного состава.

В то же время, несколько украинских командиров, действующих на Покровском направлении, сообщили Associated Press в опубликованной 22 августа статье, что мобилизованные новобранцы в некоторых случаях отступили с позиций.

Эксперты ISW сообщили, что не наблюдали сообщений о хаотичном отходе украинских войск на Покровском направлении. А отсутствие быстрых тактических успехов россиян в этом районе позволяет предположить, что ВСУ удалось выйти из окруженных позиций за последние недели.

ВСУ на фронте / Фото: Associated Press

Почему враг продвигается под Покровском и перебрасывает ли оттуда свои войска под Курск

Издание The Economist в своей публикации указывает, что украинское командование по-разному объясняет продвижение россиян на Покровском направлении. Некоторые говорят о нехватке снарядов, тогда как враг выпускает в десять раз больше. Остальные указывают на российскую тактику – небольшие атаки пехоты, планировочные бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе украинских надач лежит истощение и проблемы с живой силой.

"Люди не из стали", – сказал изданию полковник Павел Федосенко.

Надежда, что Россия может ответить на Курскую операцию перемещением войск из Покровска, было вытеснено осознанием того, что это не так. Да, враг перебросил на Курщину силы из других участков восточной линии фронта, но усилился вокруг Покровска.

Как сообщил 23 августа офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко, на фоне украинской операции на Курщине россияне не сняли свои резервы с Лимано-Бахмутского направления. Поэтому ситуация под Покровском остается сложной.

Российская бронетехника / Фото: Associated Press

Провальная вражеская атака под Покровском

Как сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий, на Покровском и Кураховском направлениях за прошедшие сутки возросла интенсивность российских атак. Враг примерно 250 раз обстрелял позиции 59-й ОМПБр и совершил более 150 сбросов с беспилотников.

Цихоцкий также сообщил о провальной российской атаке возле села Карловка под Покровском.

"Враг пытался атаковать на БМП-2 в районе населенного пункта Карловка. Две БМП были уничтожены с личным составом", – сказал офицер.

Цель наступления РФ на Покровск и угрозы для Украины

The Economist также указывает, что Россия рассматривает захват Покровска как стратегическую цель, открывая наступление на крупные города Днепр и Запорожье. Авторы публикации отмечают, что Покровск готовится к неприятному, новому этапу войны.

В статье также говорится, что контроля над Покровском и короткого продвижения к админграницам Донетчины может хватить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы заявить о политической победе и начать серьезные переговоры. Однако многое будет зависеть от того, сможет ли Украина удержать часть взятой под контроль российской территории, которую она держит в качестве разменной монеты в этих будущих переговорах.

Майор НГУ Дмитрий Кожубенко назвал угрозы для Украины в случае вражеского захвата Покровска:

"Для Лимано-Бахмутского направления захват россиянами Покровска означает потерю еще одного важного логистического маршрута. Для Украины это также будет потеря еще одного крупного города".

Майор добавил, что уменьшение вражеской активности не наблюдается, и "нет информации о том, что противник пперебрасывает свои силы из нашего направления".

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