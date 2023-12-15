"Враг не изменил планов": Жданов объяснил, почему РФ не атакует энергетическую инфраструктуру в Украине

Военный эксперт говорит, что враг не отказался от идеи оставлять украинцев без света в результате атак.

Не стоит надеяться, что Россия отказалась от идеи атаковать энергетическую инфраструктуру в Украине и терроризировать гражданское население холодом и отключением света зимой.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, техническое состояние российских носителей, количество ракет и способность украинской системы противовоздушной обороны отражать атаки — все эти факторы сегодня не дают возможности РФ наносить систематические удары по территории Украины так, как это было год назад. Кроме того, наша энергетическая система более защищена.

“Я думаю, здесь ряд факторов. Как говорится, звезды так сложились. Во-первых, наша противовоздушная система продолжает совершенствоваться на всех уровнях: тактическом, оперативном и стратегическом. Второй фактор — это количество ракет в РФ. Да, их там может быть, как говорит наша разведка, около 900 в целом разных типов. Но если разложить по отдельным типам, то количество не такое уж большое, чтобы систематически наносить массированные их удары. И третий фактор — это техническое состояние носителей. Пусковая установка не может 100 пусков осуществить", — рассказал военный эксперт.

К примеру, ранее комплекс С-300, предшественник "Искандера", был рассчитан на 20 пусков. А потом нужно было производить капитальный ремонт пусковой или регламентный ремонт, говорит Олег Жданов.

"Тоже самое и здесь. Россия не рассчитывала на такую долгосрочную войну. Они гоняют самолеты с севера на юг, совершают пуски, а потом гонят их обратно. Это налет часов, а самолету нужно техническое обслуживание и там нельзя протереть пыль, посмотреть, сказать все нормально летай дальше.Тысячу часов мотодвигатель отработал — его нужно менять”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ждет самая тяжелая зима в истории, потому что враг планов не изменил, впрочем, стал умнее.

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