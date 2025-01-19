Враг не ожидал, что у ВСУ есть бригады в резерве: Сырский объяснил успех Курской операции

Россияне были вынуждены перебросить по другим направлениям 67 тысяч лучших бойцов.

Вооруженные силы Украины опередили наступление ВС РФ на Сумы, развернув резервы ранее и начав операцию в Курщине.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью ТСН.Тиждень.

По его словам, враг не ожидал, что у Украины есть свободные боеспособные бригады после оккупации Авдеевки.

"Планировалось два главных удара: на Харьков и Сумы. Когда мы начали выводить части (из Авдеевки – ред.), противник принял решение наступать силами, которые были у него в распоряжении. Это около 43 тысяч, развернутых в районе Белгорода на Харьковском. направлении. И 26 тысяч на Сумском направлении", – рассказывает Сырский.

С июня противник перешел к наступлению по всей линии фронта и ВСУ необходимо было отвлечь силы противника и заставить его снять часть войск с главных направлений.

"Во-вторых — нейтрализовать угрозу для нас на новых участках. Тогда, во время детального анализа, было найдено слабое место на Курском направлении. Мы смогли вывести 3 бригады десантно-штурмовых войск и еще несколько доукомплектованных бригад и провели эту наступательную операцию", – объясняет Главнокомандующий ВСУ.

Сырский отметил, что это беспрецедентный случай, когда страна-агрессор была вынуждена вести оборону на своей территории.

"Они были вынуждены перебросить по другим направлениям 67 тысяч лучших бойцов. И то, что осталось от 11 тысяч северокорейских военнослужащих", – подчеркнул Александр Сырский.

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Напомним, по оценкам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, общие потери российских войск в 2024 году составили 434 тысяч человек.