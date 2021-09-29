Враг обстреливает позиции даже когда ОБСЕ рядом: какова ситуация на передовой и что говорят украинские военные

Враг обстреливает позиции даже когда ОБСЕ рядом: какова ситуация на передовой и что говорят украинские военные

Оккупанты обстреливают ВСУ с запрещенного оружия.

И днем и ночью, с большого и малого калибров. Оккупанты обстреливают наши укрепления и даже когда ОБСЕ рядом. На наблюдателей оккупанты не обращают внимание, поэтому мины могут упасть у наших защитников даже днем.

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Об этом 29 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это можно было бы назвать, даже осенней идиллией, если бы не руина вокруг. И просто мизерное расстояние до врага!

И тишина, на участке фронта перед оккупированной Ясиноватой, признаются украинские военные — вещь совершенно обманчива!

"Если сейчас тихо — это не значит, что можно расслабиться", — говорит украинский защитник.

Минувший вторник, только раз показал: и белый день, и присутствие неподалеку наблюдателей ОБСЕ не гарантируют ничего.

"Туда ложились выстрелы СПГ. Четыре приходы. Били по позициям, но не прицельно", — говорит военный.

Вражеские боеприпасы хоть и ложились не прицельно, в момент взрывов, говорят наши защитники, в укрытиях осыпалась земля.

Около половины десятка взрывов противотанковых гранат — были только началом! И стали наименьшим калибром, который применили российские оккупанты по позициям украинских бойцов.

Новости с фронта: оккупанты не обращают внимания на ОБСЕ и все чаще стреляют по нашим укреплениям

"Это все длилось час. С интервалом около 10 минут", — говорит военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Так Дмитрий о враждебных 120 миллиметровых минах! Оружие запрещено, но реальность доказывает: не для оккупантов!

Невооруженным глазом видно, какие ожесточенные обстрелы происходят здесь время от времени. Все очень просто объясняется: рядом — оккупирован Донецк, немного левее — еще оккупирована Ясиноватая. Но вчерашний минометный обстрел существенно отличался от общей картины! Во время обстрела, говорят наши военные — в небе не было вражеских беспилотников.

Вчера же они сделали иначе и начали обстрел, а когда темнело, подняли три или четыре беспилотные летательные объекты, которые летали и делали облеты. Смотрели, куда же все-таки ложились те мины.

К счастью, в расположении наших защитников — обошлось без потерь. На вражескую атаку ребята ответили, не запрещенным калибром: метко и убедительно!

На передовой украинскому защитнику вручают награду от президента. Когда военный вручал награду и говорил, что в "Васильевича" будет еще не одна возможность отличиться. И командир был прав! Уже вскоре после торжественного момента, на участке рядом — и снова днем, начали раздаваться враждебные пулеметные очереди и взрываться гранаты!

"Как работали минометы — так и работают! Как работали снайперы — так и работают", — говорит военный Дмитрий.

В 59-летнего "Васильевича", у которого за плечами семь лет передовой, сын воюет бок о бок с отцом, а внуки почти сверстники здешних молодых воинов. На эхо очередного вражеского обстрела, заметил: работы хватает, и ее делают ребята — максимально эффективно!

"Удерживаем и сдерживаем врага! Не даем дальше пройти", — говорит военнослужащий ВСУ Николай Васильевич.

Напомним, Украина готова создавать РФ проблемы для окончания войны на Донбассе.

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