"Враг получил 400 черных пакетов": генерал Хоренко рассказал об успешной операции ССО

Командующий силами специальных операций Виктор Хоренко ответил, какие операции ССО с начала полномасштабного вторжения России в Украину он может выделить. После одного из них враг получил "подарок" от ВСУ в виде 400 черных пакетов.

Об этом Хоренко рассказал в интервью ТСН.

"Остров Змеиный. Непосредственно ССО принимали участие в освобождении острова, что дало нам в дальнейшем открыть зерновой коридор. Также принимали участие вместе с Силами обороны в освобождении Харьковщины. Все начиналось с города Балаклея, затем в Изюм и так далее. ССО принимали участие в освобождении Херсона и подразделения ССО одни из первых заходили в сам город Херсон", – рассказал командующий ССО.

Кроме того, по словам Хоренко, важно упомянуть оборону города Бахмут, где подразделения ССО на тактическом уровне обороняли и уничтожали врага в городе и на подступах к нему.

"Нужно вспомнить операции, которые были проведены даже в новогоднюю ночь. Это город Макеевка, когда был поражен большой логистический центр противника, где он накопился и должен применять новые подразделения на нашей территории, которые были переброшены с территории России. Во время которого враг получил "подарки", свои 400 черных пакетов. Там около 300 были ранены, уже не считая технику и другое вооружение. Это очень большие потери", – рассказал Хоренко.

Командующий ССО также вспомнил недавнюю операцию, проведенную 13 сентября, когда был нанесен удар по севастопольской бухте. В ней находились российская подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

"Названия такие символические. Но все же работа на лицо. Все тонкости этой операции, я думаю, со временем мы раскроем. Это для общей картинки, чем занимается ССО", – рассказал Хоренко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Командующий, до сих пор остававшийся в тени. Первое интервью Генерала Хоренко

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