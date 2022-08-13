Враг пытается прорвать оборону ВСУ на Бахмутском направлении: как украинским защитникам удается удержать позиции

Как украинским бойцам удается удержать оборону там, где, кажется, земля не выдерживает – в сюжете ТСН.

Линия фронта видна издалека, черный дым закрывает весь горизонт. Линию фронта и слышно издалека. Земля стонет от взрывов. С передовой возвращается украинский Т-64. У танка кончились снаряды. Ребята едут перезарядиться. У них даже нет времени перекурить, спешат и говорят, не потому, что такой приказ командира, а потому что там, без поддержки их пушки, остались собратья.

Один за другим в башне танка исчезают снаряды, уже в считанные минуты они со свистом полетят на головы врага. Враг, который на этом участке сконцентрирован большими силами. Танкисты, почерневшие от дыма и пыли, приносят извинения, что не все одеты по уставу. Это тот момент, когда каждого из них хочется не по уставу и не по журналистским стандартам обнять и сказать «спасибо». Но до этого не доходит, механик запускает двигатель.

Ровно 10 минут они потратили на перезарядку и снова уезжают на войну. Полубезумная идея ехать за ними возникает спонтанно. Несколько километров на авто, а затем пешком, и вот съемочная группа ТСН видит, как танки занимают боевые позиции. На том холмике окопалась украинская пехота, вот ее накрывает вражеская авиация, а это уже работает артиллерия. Трудно даже вообразить, как там нашим бойцам под таким обстрелом. А танкисты не стреляют сразу – они несколько минут еще работают с планшетом, прицеливаются, ведь будут стрелять через головы нашей пехоты. Через несколько выстрелов танки меняют позицию.

О неприсущей для танкистов работе рассказывает молодой командир с позывным "Сокол": "Ребята никогда не работали с закрытой огневой позиции, но у них есть уже приобретенный опыт, они научились и уже работают, — вы танки фактически используете как мобильную артиллерию? – да, работаем с закрытой огневой позиции".

В нескольких километрах от передовой собратья уже готовят танкистам кашу. Как это стряпать под вражеским обстрелом, понять трудно, но воевать на голодный желудок эти ребята отнюдь не готовы. Никаких построек, эти бойцы месяцами живут в лесах и лесополосах. Очень удобно, говорят, проснулся, и ты сразу на войне. На войне, в которой, несмотря ни на что, они должны победить.

Напомним, по данным утреннего возведения Генштаба ВСУ, россияне пытаются наступать на Краматорском и Авдеевском направлении, продолжаются боевые действия.

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