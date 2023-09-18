Враг с трех сторон и "налеты" дронов: как выглядят освобожденные Урожайное и Благодатное

Село Урожайное на границе Запорожской и Донецкой областей, которые накануне освободили из оккупации ВСУ, почти полностью уничтожено. Защитники Украины отмечают, что в селе все еще очень опасно, поэтому здесь можно снимать разве фильмы ужасов.

Что происходит на этом передовом участке, говорится в сюжете корреспондентки ТСН Наталии Нагорной.

Ситуация в Урожайном — постоянные атаки дронов

Недавно ВСУ освободили поселки Благодатное и Урожайное. Враг до этих населенных пунктов до сих пор близко, а потому здесь крайне опасно. Штурмовики 710-й бригады, сопровождающие журналистов и дома немного волнуются. Они рассказывают, что недавно по бронированной машине прилетел дрон-камикадзе.



Командир взвода штурмовой роты 710 бригады с позывным "Шум" говорит, что техника получила повреждения, однако основное, что экипаж жив.

В освобожденных селах сейчас очень опасно – там ежедневные "прилеты" и почти нет уцелевших домов. В Урожайном в момент приезда съемочной группы ТСН слышен стрелковый бой и единичные прилеты из артиллерии. Наталья Нагорная говорит, что это село на передовой.

Ситуация в Урожайном / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Командир штурмовой роты 710 бригады Константин Пазюк говорит, что в этом направлении очень сложная логистика.



"Пик контрнаступления и враг нас окружает с трех сторон, очень очень тяжелая логистика, в дневное время невозможно эвакуировать раненых и ротацию уставших людей и поселок очень просматривается", — говорит он.

Военный добавляет, что он еще нигде не видел столь большой концентрации дронов-камикадзе.

Урожайное Донецкой области. ФОТО: deepstatemap

В Благодатном сплошная пустота

В освобожденном за время летних боев Благодатном еще некоторое время назад нельзя было и голову приподнять, но в какой-то момент кажется – здесь идеальная тишина. Командир взвода штурмовой роты 710 бригады с позывным "Шум" говорит, что это из-за дождя, поскольку в такую погоду оккупанты не могут поднять в воздух дроны. Он отмечает, что здесь проще, но ребятам в окопах – гораздо хуже из-за непогоды.

В Благодатном сплошная пустота и несобранный урожай. Командир взвода "Шум" шутит — закончится война и можно снимать здесь фильмы ужасов, но все же надеется — как только линия фронта подвинется, люди вернутся.



"Поработают здесь саперы, разминируют полностью и со временем пройдет время и можно будет заезжать жить, но надо сначала всю русню выгнать из нашей земли", — говорит "Шум"

После освобождения люди возвращаются домой

В десятке километров от Благодатного уже возвращаются люди, они латают дома и рассуждают, как будут жить. Военные говорят, что после освобождения Благодатного ситуация в тылу стала лучше.

Местная жительница Светлана все обстрелы пересидела дома, говорит, тяжело, но выбора нет. Она кажет, что порой здесь работает магазин, но здесь до сих пор нет ни света, ни воды. Женщина вспоминает, что когда-то ее поселок был очень красивым, однако Россия его уничтожила.



"Очень больно, за что?", – спрашивает себя Светлана.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Там только снимать фильм ужасов! Как держится прифронтовое село Урожайное

Напомним, 11 июня стало известно, что ВСУ подняли флаг Украины в населенном пункте Благодатное Донецкой области.

Также 16 августа Вооруженные силы деоккупировали Урожайное Донецкой области, за которое длительное время шли бои.

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