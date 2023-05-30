Враг засел на старых позициях защитников и "поливает" артой: раненый боец рассказал, как удается держать Бахмут

Раненых из-под Бахмута спасают медики Днепра. Рассказывают, что в большинстве своем у воинов сложные травмы от взрывов. Под плотными вражескими обстрелами побратимы эвакуируют их с риском для собственной жизни, а врачи пытаются сделать все, чтобы защитники встали на ноги, говорится в ТСН.

42-летний Николай только из Бахмута, где чудом выжил под адским огнем и спасен, благодаря мужеству побратимов. Он тяжело травмирован, лопатка переломлена взрывом, но врачи уверены, что удастся сделать так, чтобы рука после выздоровления двигалась как следует. Взрывом оторвало часть стопы воина, и сейчас спасают ногу. "Если сохранятся ткани, то функция стопы не очень пострадает, и она будет ходить на своем", — отмечают врачи.

Это был взрыв мины прямо в окопе и Николай помнит все до мелочей. “Прилет 120 мины в окоп. Достаточно плотный – словами не передать. По обе стороны работает арта. Они вышли на наши старые позиции. Мы знаем, куда работать, где они прячутся. А они уже из дронов высчитывают нас. Окраину Бахмута, мы его еще держим”, — рассказывает боец.

Побратим наложили турникет на изуродованную ногу, но донести его до точки эвакуации под плотным обстрелом было крайне сложно, говорит Николай. Спасти бойца рискнул командир. “Было далеко. Командиром моим было принято решение: подъедет туда, куда не должен был подъезжать машиной. В то же время не стихал огонь”, — вспоминает Николай поступок командира.

Ему оказали помощь в полевом госпитале, остановили кровотечение и через полсутки после ранения Николай уже был в больнице Днепра. Медики говорят, защитников с передовой доставляют преимущественно с минно-взрывными сложными травмами. Врачи признают, что сложные испытания у коллег не передовой. "Мне страшно подумать, если они выполняют свою работу без света, без воды, под взрывами. Иногда привозят пациентов уже полностью обработанных, перевязанных, прооперированных. Иногда привозят пациентов, что мы с мылом и щетками выключаем грязь, траву, глину из ран», – рассказывают медики.

Николай верит, что поправится. Его дома ждут двое детей, ради которых он и пошел защищать Украину.

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