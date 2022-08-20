Враждебная канонада почти не прекращается: как под постоянными обстрелами оккупантов живет Константиновка

Огород напротив руин и ежедневная враждебная канонада в окрестностях города. Константиновка, что в Донецкой области, страдает от обстрелов оккупантов.

Как местные выживают в полуразрушенной после попадания российского снаряда пятиэтажке, 20 августа в эфире ТСН рассказала корреспондентка Маргарита Потапова.

Стенд с фотографиями студентов-выпускников висит на уцелевшей стене строительного лицея в Константиновке. Оккупанты попали сюда несколькими ракетами. Взрывной волной выбило все окна, разрушены почти все учебные классы. Преподаватели понемногу разбирают завалы помещения. Здание учебного заведения после атаки российских войск восстановить уже не удастся.

Оградительная лента перекрывает проход к подъезду, куда оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня. Подъезд с 15 квартирами превратился в руины, семь человек спасатели доставали из-под завалов. Чудом все остались живы.

"Из-под завалов извлекли 7 человек, одна пострадавшая женщина и по сей день находится в больнице, в соседних подъездах оказывали помощь — пленка для забивания оконЮ необходимые материалы", — отметил Алексей Рослов, глава Константиновской городской военной администрации.

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После той ночной атаки на город большинство людей из этого дома уехали. Вот эта сплошная руина квартира на 5 этаже, куда попал российский снаряд. Сейчас владельцы квартиры просят местные власти перекрыть стену, чтобы спасти здание от дождя. Но когда будут разбирать завалы – неизвестно и устоит ли дом после российских обстрелов.

Вражеская канонада возле города не прекращается и дом от этого вздрагивает ежесекундно и покрывается трещинами еще больше. На случай очередного отключения света во дворе соседи смастерили печку, чтобы готовить еду на костре.

Напротив поврежденного дома Александр собирает помидоры. Он посадил огород возле своей квартиры на первом этаже. После прилета в свой двор отмывал растения от пыли несколько дней, а декоративный подсолнух после ударной волны от взрыва так и не поднялся. Помидоры и огурцы мужчина подвязал веревками к деревьям, а еще хвастается большим сладким перцем. Воду для полива набирает в бутылки и надеется на зиму из урожая наделать консервации.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 178-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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