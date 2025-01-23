Вражеская атака на Запорожье: что известно о террористическом ударе РФ

Уже известно об одном погибшем человеке и еще более 30 раненых. Среди пострадавших – двухмесячный младенец.

Минувшей ночью Запорожье пережило массированные атаки со стороны российских военных. Дважды оккупанты атаковали город дронами, уничтожив энергетический объект. А уже в 4 утра террористы ударили ракетами, четырежды попав в жилые кварталы сразу после объявления воздушной тревоги.

Что известно о последствиях удара – в эксклюзиве ТСН.ua.

Уже известно об одном погибшем человеке и еще более 30 раненых. Среди пострадавших – двухмесячный младенец. Одна многоэтажка разрушена, еще три десятка повреждены.

Полицейские помогали жителям выбираться из изуродованных квартир, в том числе выносили маломобильных пенсионеров.

Евгений, житель одного из пострадавших домов.

Евгений, житель одного из пострадавших домов, рассказывает, что выжил чудом:

"После такого взрыва не выживают. Это чудо, что я выжил. Это тоже самое, что упасть с самолета и остаться в живых”, – поделился мужчина.

По словам командира аварийно-спасательной службы Запорожья Эдуарда Нехорошева, работы на месте удара продлятся несколько дней.

Командир аварийно-спасательной службы Запорожья Эдуард Нехорошев.

“Сейчас мы готовим площадку для того, чтобы разбирать это поврежденное здание. Потом будем разгребать крышу", – рассказал Нехорошев.

В результате ударов без электроснабжения осталось более 20 тысяч абонентов, а еще 17 тысяч потеряли отопление. На местах обстрелов активно работают аварийные службы, полиция и волонтеры.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " УЖИВАНИЕ! НА ЛЮДЕЙ ПОСЫПАЛАСЬ СТЕНА! Запорожье после СВЕЩЕННОГО УДАРА РАКЕТАМИ И ШАХЕДАМИ "

Напомним, поздно вечером 22 января армия РФ атаковала беспилотниками "Шахед" Запорожья. В частности, в городе поврежден промышленный объект и уничтожен энергетический. Когда спасатели и энергетики ликвидировали последствия ударов дронами, россияне ударили ракетами.