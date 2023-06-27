Вражеские боеприпасы застряли в стенах и полу: на деоккупированной Харьковщине люди боятся собственных домов

В освобожденных селах Харьковщины люди боятся возвращаться в свои дома. Российские прилеты разрушили там тысячи домов. Впрочем, многие снаряды не разорвались и месяцами торчат в домах. Заявок на их обезвреживание в ГСЧС десятки, а саперов критически не хватает, говорится в ТСН.

В освобожденных селах Харьковщины на траву ступать нельзя, сходить с дороги тоже нельзя. Каждый шаг, предостерегающий саперы, может стать последним.

Пиротехников по протоптанной тропе ведет Лейла, в ее дом было несколько пролетов. Как оказалось, один из снарядов не разорвался и застрял в полу. В одиночку раскопали пол и наткнулись на снаряд, с тех пор женщина боится заходить в дом. Несколько минут искусной работы и саперы уже выносят вражеские железы. “Был отражен взрывник, если бы люди доставали, какие-то механические действия совершали с ним, то могла бы взорваться. Как показывает практика, что и годами лежит, и при каких-то условиях не детонирует. А бывают такие случаи, что человек подходит и срабатывает”, — рассказывают пиротехники.

Уже наконец дождалась спасения Людмила, которая в родное село Слатино после эвакуации вернулись недавно. Дом по меркам освобожденного село — более или менее целый — лишь три удара с вертолета. Супруги хотели начинать ремонт, но страшно даже заходить в гостиную, потому что в полу дыра от прилета. Снаряд пробил потолок и встрял на несколько метров в полу так, что его и не видно. Пиротехники ломом и пилой удалось сорвать часть пола. “Щипом проверили. Минимум два с половиной метра нужно выкапывать все. Прилет идет дальше под фундамент. Не факт, что она в доме. Она может быть за домом”, — говорят саперы.

Село Слатино несколько месяцев было серой зоной, здесь продолжались ожесточенные бои весной прошлого года. Нет ни одного уцелевшего дома, а часть села, где заходили россияне, усеяна взрывчаткой. “Менные поля были под Слатино. Противотранспортные мины. Они тоже с периодичностью взрывались. Есть все, что придумало человечество. Все лежит, все установлено в боевом", – рассказывают специалисты.

Чтобы разминировать все это необходимо, по меньшей мере, десять лет. Каждый день спасатели прорабатывают с десяток заявок от местных. Впрочем, их каждый день больше, ведь люди начали возвращаться домой и травмироваться при попытке самостоятельно разминировать дворы и дома. За время вторжения в области от российских мин пострадали почти 2 сотни человек, 27 погибли. Спасатели призывают не подвергать себя опасности и запастись терпением, потому что саперов критически не хватает.

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