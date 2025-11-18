Вражеские FPV-дроны охотятся на гражданских: как выживают 700 жителей в руинах Орехова

Улицы Орехова / © ТСН

Авиабомбы, артиллерия, кассетные боеприпасы и рои беспилотников. Все свое вооружение применяет враг для террора прифронтового Запорожья. Улицы Орехова усеяны обломками от снарядов и в последнее время почти безлюдны. Потому что каждый, кто решится выйти из укрытия, становится мишенью для российских FPV-дронов и «Молний». Несмотря на это, в Орехове остаются почти 700 жителей.

Как они выживают — об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Она провела день в Орехове и на себе почувствовала, как там враг охотится на людей. На снятых кадрах сложно узнать Орехов. Россияне превратили некогда цветущий город в сплошные руины.

«Квартира сгорела. Микрорайон Заводской, весь микрорайон наш уничтожен. Очень больно», — рассказала жительница Орехова Любовь.

Центр города тоже разбит. За несколько часов до заезда журналистов ТСН россияне сбросили туда авиабомбы. Одна ударила в дорогу возле ЦПАУ.

«Днем — дроны, ночью — ракеты. Было пасмурно — ракеты пустили днем», — рассказал житель Орехова Александр.

Однако артиллерия и УАБы — не единственная угроза. Прогулка по этому городу может стоить жизни. В Орехове становится все опаснее. Днем по улицам вражеские FPV-дроны охотятся на гражданских. За последний месяц дроновых атак стало больше в десятки раз. Поэтому днем, говорят местные, стараются лишний раз из укрытий не выходить.

«Сейчас очень страшно, еще летом, весной или осенью — листья, можно спрятаться. А сейчас — труба, все голое стоит», — рассказал житель Орехова Василий.

Журналисты также показали вражеское оптоволокно, которое зацепилось за дерево. По городу такого немало.

«Как только он пролетел вот так, далеко стараюсь выбежать, посмотреть, где же паутина падает. Бывает, обламываешь паутину и все — он сразу падает», — рассказал житель Орехова Анатолий.

По его словам, у россиян охота на гражданских — уже привычное дело. На днях атаковали работников облэнерго.

«Ребята делали свет. Кое-как ребята пошли через кладбище. Говорит, только вышли, и видят — летит дрон и не вверху, а над землей идет. Мы, говорит, попали, а там никто не убирает, трава высокая. А он, говорит, прямо по аллейке по центральной и прямо вылетает на трассу, а там электрик садится в машину, наверное. Не успел и завести и — „двухсотый“, — рассказал Анатолий.

По опустевшим улицам блуждает много животных. От голодной смерти четвероногих спасают пенсионеры, которые не хотят покидать опасный город.

По дороге к железнодорожному вокзалу вокруг одни руины, разбитый элеватор, разбитые пути.

Двигаться по открытой местности в Орехове означает быть легкой добычей для российских FPV-дронов, поэтому к следующей точке журналисты ускорили темп. Добежали до пункта. Рядом с вокзалом увидели остатки кассетной авиабомбы. Вокруг нее — неразорвавшиеся осколочные шарики, практически незаметные в траве. Чтобы не подвергать местных опасности, военные уничтожают такие остатки на месте.

10 мин. на открытой местности — и журналистов заметил российский дрон-разведчик, поэтому они быстро спрятались в здание вокзала.

Настоящую охоту россияне открыли и на команду ТСН. Несколько часов журналисты не могли выйти из здания из-за вражеских FPV. Перебежками они добрались до разбитой местной больницы. Уцелевший корпус здания послужил укрытием. Далее быстро добрались до центра и своей машины. Уже в безопасном месте военные объяснили все риски, которые пережила съемочная группа.

«Сегодняшняя ситуация — она довольно показательна, мы ее почувствовали на себе. Дроны летали очень низко, дроны переходили в режим „ждунов“, когда поднимался очередной корректировщик. Эти 2-3 часа на самом деле — то, что чувствуют наши бойцы ежедневно», — рассказал пресс-офицер 65-й ОМБр Сергей Скибчик.

Ежедневные атаки FPV-дронами — обыденность, в которой живут не только наши военные, но и гражданские. Из-за засилья вражеских БпЛА значительно расширилась зона опасности. Поэтому воины прежде всего работают над усовершенствованием техники. И нуждаются в нашей поддержке.

«Нам очень нужны технологичные дроны, современные, которые будут позволять и наносить удары в тылу противника, залетать за ЛБС и проводить разведку-поиск тех же самых вражеских „Мавиков“, „Молний“, которые залетают, которые охотятся на всех», — рассказал Скибчик.

В Орехове, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию с безопасностью, до сих пор остается почти 700 гражданских. А съемочная группа ТСН, вероятно, стала последней, кому позволили побывать в отдаленных районах разбитого города.

К слову, как заявил военный аналитик Денис Попович, российские войска пытаются создать полуокружение Гуляйполя в Запорожской области, поскольку потеря города грозит продвижением захватчиков в сторону Запорожья и Орехова.