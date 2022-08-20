Вражеские обстрелы общежития в Харькове: на руинах здания продолжают искать людей

В Харькове спасатели не прекращают поиск людей под завалами общежития, разрушенного ракетой еще 17 августа.

Тогда российский "Искандер" менее чем за час до наступления комендантского часа влетел в дом, в котором находились многие жители. Говорят, надежд найти живых под обломками почти не осталось. У тех, кто спаслись, теперь не нет ни жилья, ни собственных вещей. Есть только надежда на помощь от государства и волонтеров.

Об этом 20 августа говорится в сюжете корреспондента Александра Загородного в ТСН.

Экскаватор загребает и высыпает в грузовики все, что осталось от трехэтажного здания в центре Харькова – кирпич, деревянные щепки, одежда и вещи людей, которые здесь жили. Из-под завалов спасатель уже вытащили 15 тел погибших. Местные говорят, где-то там, в этой груде мусора, должны быть еще люди или их тела.

"По предварительной информации, под завалами может быть еще три человека. Скорее всего, они погибли, очень серьезные разрушения, надежды на то, что они живы — минимальны", — говорит Евгений Василенко, спикер главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Одно здание, бывшее общежитие, разрушенное до основания, в соседних домах выбиты окна, посрывало крыши – вероятнее всего россияне запустили по Харькову ракету "Искандер", предполагают местные спасатели. Говорят, эту ракету россияне выпустили из Черного моря.

Через телеканал "1+1" пострадавшие люди просят у местных властей помочь похоронить погибших. Особенно просят за парня, который в мгновение ока потерял всю семью. Ему 30 лет и у него погибли 5 членов семьи.

Спасатели тем временем отыскали обломки ракеты, убившей харьковчан. Полиция забирает их на экспертизу, которая и установит, откуда прилетела эта ракета, которая в одно мгновение убила столько людей.

Напомним, российские оккупанты ночью, 17 августа, обстреляли общежитие в Харькове, где погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека. В этом доме жили люди с проблемами слуха, а потому часть пострадавших не могли услышать сигнал воздушной тревоги.

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