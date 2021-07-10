Вражеские обстрелы разрушили дома в Водяном, а огороды перекопанные взрывами

Военные уверяют, что не помнят таких обстрелов раньше.

Почти полтора десятка вражеских обстрелов произошло на фронте от вечера пятницы до этого часа. Били преимущественно из тяжелых минометов и дальнобойных гаубиц — от Луганщины и до самого побережья Азова. У моря, только взошло солнце, российские артиллерийские снаряды один за другим в течение полутора часа взрывались прямо в поселке Водяное. Такой мощной атаки, утверждают местные, не было здесь очень давно.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Еще в пятницу в Водяном был вполне пригоден для жизни, красивый дом. На самом старте субботы, прямое попадание российского артиллерийского снаряда превратило его в пожарище. «Примерно тонна воды — сейчас заливаем дальше, чтобы, не дай Бог, не перекинулся огонь дальше по селу», — говорит военнослужащий ВСУ "Светлый".

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Металлические дачные сараи, превратились в решето. «Следы повреждений — мелкие делали просто вмятины, крупные — огромные пробоины. Ну и вокруг скошенная трава, это тоже работа обломков! Был бы человек — шансов на выживание у человека вообще бы не было»,- убеждают военные.

На огородах от той канонады самовикопалася картофель. А обильный урожай орехов, тоже значительно раньше срока, оказался на земле. «Сначала пристрелка — три снаряда. И потом плотно начали класть, где-то около 50 выстрелов», — рассказывает военный "Отважный".

Местный дядя Геннадий не стал бежать в подвал, признается, потому что сбился со счета раз в его дом, за годы войны, прилетают российские снаряды. Его жена, на ночь осталась в Мариуполе. Поэтому, человек решил просто спрятаться за кроватью. «Снаряд попал в орех и он взорвался вверху. А осколки именно шли в постель», — показывает свой дом Геннадий.

Мужчине, говорят украинские военные, откровенно повезло. Ведь большинство снарядов, которыми били оккупанты, были настроены на разрушение мощных укреплений.

Кроме того, враждебные артиллерийские снаряды сейчас утром разрушили часть домов в Водяном, переполошили местных гражданских, вошли в землю, прямо на улицах села и неразорвавшихся и это составляет здесь сейчас дополнительную опасность. Но, несмотря на все то «набор» — украинские военные утверждают: утро таки выдалось хорошим, потому что есть существенный аргумент — все живы после одного из самых мощных обстрелов на их памяти.

Вместо этого, местные гражданские, выглядят серьезно напуганными. На седьмом году войны, у них, наконец, кажется, исчезли сомнения, кто пытается их убить. И, совершенно исчезли литературные обороты! «Х * им докажешь! Как их любить, б *, кацапов этих. Говнюки, ненавижу»- не сдерживаются местные.

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