Вражеские ракеты дважды попадали в жилье семьи в Запорожье: в обоих случаях спаслись чудом

Дважды попали под ракетный обстрел россиян и удивительно выжили. Семья Ерофеевых из Запорожья, с двумя маленькими детьми едва ли не единственная в Украине, чье жилье два раза разрушили оккупанты. В прошлом году осенью попали ракетой С300 в многоэтажку, где находилась квартира Ерофеевых. Затем, взрывной волной разнесло дачу, на которую переехала семья. Чтобы дети хоть немного оправились от пережитого им пришлось выехать на реабилитацию за границу, говорится в ТСН.

Шестилетний Ярослав вздрагивает от звуков машин за окном и время от времени прячется, а его младший брат Саша постоянно строит игрушечный дом, потому что собственного у ребят нет.

Семья мальчиков дважды осталась без жилья из-за ракет русских. "Это чудо, что первый и второй раз близко от эпицентра взрыва, и мы остались живы-здоровы, особенно дети", — рассказывает мама детей.

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В их дом осенью попала одна из вражеских ракет С300 на рассвете, когда дети спали в своих кроватях. Олег вспоминает, что сначала услышали первый прилет где-то неподалеку. Успели вскочить с кроватей и выбежать в коридор, как стены их дома стали сыпаться. “Я вышел на балкон и увидел, что за моим балконом нет дома полностью. Сантиметров 20 стены и больше нет дома”, – вспоминает мужчина.

Выбирались из заблокированного дома с помощью спасателей. Едва смогли вытащить какие-то уцелевшие вещи. Ночевали у знакомых, потом решили переехать на дачу, на окраине города, но и туда зимой добралась вражеская ракета. “Муж позвонил, сказал, ты не переживай. Мы живы-здоровы, но дома нет, машины нет. Я сначала подумала, это какая-то шутка. Я даже подумать не могла, что это возможно, второй раз”, — вспоминает звонок от мужа Наталья, когда она была на работе.

Остаться в городе после пережитого семья не смогла. Поняли, что дети не могут оправиться от стресса и каждый сигнал тревоги пытаются спрятаться, где угодно, поняли, надо уезжать.

Сначала вывезли детей на реабилитацию на Запад Украины, но сигналы тревоги и там донимали малышей. Правда, на какие средства жить здесь родители ребят пока не знают. Говорят, что очень помогли обычные украинцы своими донатами. За них удалось вывезти на реабилитацию детей. “Я так была поражена, насколько у нас невероятные люди у нас, в Украине. Насколько они откликнулись на эту беду, которая с нами произошла», – говорит женщина.

Местные власти Запорожья назначили им выплаты, по 10 тысяч ежемесячно за разрушенное жилье. На четырех человек этого мало. К тому же, что в семье долги за машину, которую купили, чтобы жить на даче. Но и авто разбили осколками ракеты. “Я с детьми бомж. У меня ничего нет кроме долгов в 8500 долларов за вторую машину”, — говорит Олег.

Наталья продолжает дистанционно работать на Запорожстали. И очень надеется, что Вооруженные силы отодвинут от ее родного города россиян, потому что очень хочет домой. Правда, дети, даже после нескольких недель жизни без сирен до сих пор боятся и думать о том, что услышат их снова.

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