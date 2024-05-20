Вражеский дрон сбросил на воина гранату: история невероятного спасения защитника Украины

В Днепре спасли военного, на которого вражеский дрон сбросил гранату. 35-летний боец потерял ногу. Но врачам удалось за месяц вернуть его к жизни и восстановить изуродованную руку.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Это были бои под Клещеевкой Донецкой области в апреле, когда вражеский дрон сбросил боеприпас прямо на воина ВСУ Ивана. Его в крайне тяжелом состоянии с большой кровопотерей доставили из Донецкой области в Днепр. Ногу спасти не удалось. Врачи смогли извлечь осколки, изрешетившие тело, и заново собрать изуродованную руку.

Иван

"Большой пласт пришлось снять. Очень повреждена была рука, но травматологи вовремя сняли эту пораженную поверхность и сейчас все почти функции сохранены. Делаем все, чтобы Иван обязательно работал рукой", - говорит медик.

Своими руками он всю жизнь обрабатывал стекло и зеркала в семейной мастерской в Харькове. Все изменилось после полномасштабного вторжения. Отец четверых детей, сам пошел проситься в армию. Ему дважды отказывали и только с третьей попытки таки взяли в Нацгвардию. Иван говорит, что боятся все, но нужно быть смелым.

Решение сына добровольцем пойти в армию поддержала, хотя и не сразу, признается мать. Лилия вернулась из Ирландии только узнала о ранении сына, чтобы помочь ему как можно быстрее выздороветь.

Иван

Ивана готовят к очередной операции. Затем его ждет длительная реабилитация. Но он надеется как можно быстрее встать на протез и возможно вернуться к своим собратьям.

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Напомним, хирурги спасли попавшего под обстрел россиян 9-летнего Михаила.

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