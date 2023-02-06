Вражеское наступление на Лиманском направлении: эксперт рассказал, чего добиваются оккупанты и какая там ситуация

Эксперт Роман Свитан рассказал о ситуации на Лиманском направлении и о том, действительно ли оккупантам нужен город Лиман.

Российским оккупантам нужен не самый город Лиман, что в Донецкой области, захватчики хотят оттеснить украинские войска, забрать их с левого берега Оскольского водохранилища.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Лиман – это такой ключ к левому берегу Оскольского водохранилища. То есть сейчас понятна идея россиян – они пытаются наши войска, которые на левом берегу Оскольского водохранилища, от Купянска до Лимана, они пытаются их оттеснить. Оттеснить с севера на юг, из-под Купянска на Лиман, будут пытаться идти с Валуек на Купянск и дальше на Лиман, прикрываясь с правого фланга Оскольским водохранилищем, им это просто удобно выполнять. Конечно, здесь же пытаются выполнять наступательные действия на Лиман, только уже с восточной части, это из Рубежного на Торское и на Лиман. То есть вот такое двойное движение. Они пытаются это сделать", — сказал он.

По его словам, сам город Лиман оккупантов не интересует.

"Дело не в самом городе Лимане, а дело в междуречье, между Оскольским водохранилищем и рекой Красной, вдоль которой сейчас проходит линия фронта, вот они пытаются вот это междуречье просто взять. Лиман – это географическая точка на карте, не более того, не сам город нужен, им нужно оттеснить наши войска за Северский Донецк в районе Лимана, выдавить их с левого берега Оскольского водохранилища", — сказал Роман Свитан.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщили, что на этой неделе российские военные бросили все силы, чтобы прорвать оборону украинских защитников и оцепить Бахмут. Также они развернули мощное наступление на Лиманском направлении.

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