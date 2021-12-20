"Времени очень мало": на Буковине родители 9-месячного Владислава собирают средства, чтобы спасти сына

"Времени очень мало": на Буковине родители 9-месячного Владислава собирают средства, чтобы спасти сына

Спасательный укол стоит более 2 миллионов долларов.

На Буковине собирают средства на спасение 9-месячного Владислава Каминного. Месяц назад у малыша диагностировали спинальную мышечную атрофию. Болезнь быстро прогрессирует, сейчас ребенок уже не может держаться на ножках.

Также читайте В Украине у младенцев будут обнаруживать СМА в первые дни жизни, пока родители теряют самое важное время

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, Владислав нуждается в самых дорогих лекарствах в мире. На спасательный укол родителям уже удалось собрать 1 млн 200 тыс. грн, но этого очень мало – это только 2% от необходимой суммы. Собрать нужно еще 2 млн 260 тыс. долларов.

Чтобы помочь со сбором денег, в родном для мальчика селе Вашковцы односельчане устроили благотворительную ярмарку. Продавали там сладости, игрушки и украшения. Присоединились сотни людей. За пол дня выручили 52 тысячи гривен.

На Буковине собирают средства на спасение 9-месячного мальчика

"Укол нужно сделать до 2 лет и весом до 13,5 кг. К сожалению, времени у нас очень мало, поскольку наш малыш не худой и имеет уже почти 11 кг. Для нашей семьи эта сумма неподъемна и мы просто очень просим всех людей, которые нас видят сейчас, помогите нам собрать средства", — обратилась к небезразличным мама мальчика Виктория Андрюк.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7451 1534 7285 Каминный Вадим Петрович



5168 7574 3063 6623 (mastercard) Андрюк Вика Георгиевна

‌Monobank 4441114413682111 Андрюк Вика Георгиевна

https://www.facebook.com/groups/592330128714540/

Читайте также: