"Времени очень мало": на Буковине родители 9-месячного Владислава собирают средства, чтобы спасти сына

Спасательный укол стоит более 2 миллионов долларов.
На Буковине собирают средства на спасение 9-месячного Владислава Каминного. Месяц назад у малыша диагностировали спинальную мышечную атрофию. Болезнь быстро прогрессирует, сейчас ребенок уже не может держаться на ножках.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, Владислав нуждается в самых дорогих лекарствах в мире. На спасательный укол родителям уже удалось собрать 1 млн 200 тыс. грн, но этого очень мало – это только 2% от необходимой суммы. Собрать нужно еще 2 млн 260 тыс. долларов.
Чтобы помочь со сбором денег, в родном для мальчика селе Вашковцы односельчане устроили благотворительную ярмарку. Продавали там сладости, игрушки и украшения. Присоединились сотни людей. За пол дня выручили 52 тысячи гривен.
"Укол нужно сделать до 2 лет и весом до 13,5 кг. К сожалению, времени у нас очень мало, поскольку наш малыш не худой и имеет уже почти 11 кг. Для нашей семьи эта сумма неподъемна и мы просто очень просим всех людей, которые нас видят сейчас, помогите нам собрать средства", — обратилась к небезразличным мама мальчика Виктория Андрюк.
Реквизиты для помощи:
ПриватБанк 5168 7451 1534 7285 Каминный Вадим Петрович
5168 7574 3063 6623 (mastercard) Андрюк Вика Георгиевна
Monobank 4441114413682111 Андрюк Вика Георгиевна
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