Времени почти нет: как живут Покровск и Мирноград, откуда началась массовая эвакуация

В Мирнограде в Донецкой области полиция будет разыскивать родителей, которые скрывают своих детей от эвакуации. Правоохранители будут обходить каждый дом – особенно в тех районах, которые враг обстреливает больше всего. Сейчас линия фронта проходит менее чем в 5 километрах от Мирнограда. А в городе до сих пор почти 16 тысяч человек. О том, что счет идет на дне, 19 августа заявили и власти соседнего Покровска. Жителей громады призвали срочно выезжать в более безопасные места.

Журналистка ТСН Наталья Нагорная побывала в этих общинах и рассказала о ситуации.

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Всего за предыдущие сутки в Донецкой области погибли пять человек, еще семеро получили ранения. Крайне сложной ситуация остается в Мирнограде и Селидово. Людей призывают к эвакуации. В частности, в Мирнограде прекратила свою работу больница, перестала ходить транспорт. В городах Донбасса вблизи линии боевого столкновения продлевают комендантский час. Люди могут передвигаться только с 11:00 до 15:00.

Полицейские и спасатели вынуждены выискивать людей, которые прячут своих детей. В самом Мирнограде остается около полутысячи детей, из них 10 – с инвалидностью.

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Времени почти нет! Полиция Мирнограда будут разыскивать родителей, скрывающих детей от эвакуации

Ранее исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк заявил, что на эвакуацию у Покровска еще есть две недели, а у Мирнограда остаются считанные дни.

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