Временная защита в ЕС / © ТСН

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В соцсетях в последние дни распространяется информация о якобы массовых отказах украинцам в предоставлении временной защиты в странах Европейского Союза. В частности, украинские беженцы пишут, что при оформлении статуса в отдельных странах ЕС у них требуют показать военно-учетные документы из приложения «Резерв+».

Сообщения об усиленных проверках появились в Испании, Чехии и т.д. Речь идет прежде всего о мужчинах, однако в сети уже есть информация о случаях, когда «Резерв+» просили показать и женщин.

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Если в приложении указан статус «военнообязанный», но отсрочки, исключения из военного учета или иного законного основания, в предоставлении временной защиты действительно могут отказать. Отдельно проверяют и законность выезда из Украины.

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ТСН.ua рассказывает, действительно ли изменились правила для украинцев в ЕС, кого могут не допустить в программу временной защиты и касаются ли новые требования женщин.

Почему украинцам начали отказывать во временной защите

В сети появилась информация о новых проверках украинцев при оформлении временной защиты. В частности, сообщалось о случаях в испанском Аликанте.

По информации, которую распространила пользовательница с ником «Звездная Испания», в начале августа полиция Аликанте якобы предоставила временную защиту только трем мужчинам из большого количества заявителей. Остальные, по ее словам, отказали.

Автор сообщения отметила, что правоохранители проверяли данные из «Резерв+». По ее информации, временная защита мужчинам предоставлялась, если в приложении было указано, что человек снят с военного учета или непригоден к военной службе с указанием соответствующего основания.

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По ее словам, полиция обращала внимание на наличие в паспорте штампа о законном выезде из Украины. Часть мужчин, которым якобы отказали, прибыла в Испанию из других стран ЕС, включая Польшу, Германию и Нидерланды.

В распространенных в сети документах видно, что речь идет об инструкциях Министерства иностранных дел Испании. В них действительно содержится требование о предоставлении выписки из «Резерв+» в переводе на испанский язык.

Также в документе говорится о необходимости учитывать решение ЕС 2026/1012. В то же время пишут, что новые правила не распространяются на людей, прибывших в Испанию до 4 августа 2026 года.

Что изменилось для украинцев в ЕС

Отдельные уведомления о новых требованиях поступают и из других стран Евросоюза. В частности, в Чехии десятки украинских мужчин не смогли получить временную защиту из-за отсутствия подтверждения выполнения воинского долга перед Украиной. По словам экспертки по миграции МВД Чехии Вероники Воточковой, за несколько дней таких случаев было уже несколько десятков.

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Новые правила вступили в силу на территории ЕС от 5 августа. Они касаются мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые впервые обращаются за временной защитой.

Подтвердить исполнение воинской обязанности или наличие законных оснований для выезда из Украины можно, в частности, выпиской из электронной военной книги или другим военно-учетным документом. В некоторых случаях таким подтверждением может быть штамп о пересечении границы.

Чехия была одним из государств ЕС, наиболее активно выступавших за усиление и сужение условий предоставления временной защиты украинцам. В чешских властях новые правила также рассматриваются как один из шагов к постепенному завершению режима временной защиты после войны.

Требуют ли «Резерв+» у женщин

В сети также появились сообщения о случаях, когда данные из «Резерв+» просили предоставить у женщин. В частности, о таких ситуациях сообщали в Мадриде.

Речь идет о случаях, когда женщины не могли сразу подтвердить, что на них не распространяется воинская обязанность и они имеют право на законный выезд из Украины. Поэтому им якобы могли отказать в предоставлении временной защиты.

Что известно о новых требованиях

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua пояснила, что информация об усилении проверок украинцев в ЕС — не просто слухи. По ее словам, это следствие внедрения нового решения Совета ЕС 2026/1912 по поддержке оборонных нужд Украины.

В то же время, требование предоставить данные из «Резерв+» касается не всех украинцев. Речь идет именно о новых заявителях — людях, которые впервые обращаются за временной защитой или меняют страну пребывания.

Такие заявители должны подтвердить законность выезда из Украины или выполнение или освобождение от воинского долга. Для этого можно предоставить официальный документ, включая электронный документ из «Резерв+», бумажное подтверждение отсрочки или документ об исключении из военного учета.

«Если лицо военнообязанное, но не имеет таких подтверждений, в предоставлении защиты действительно могут отказать», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

При этом, по словам адвоката, именно заявитель должен доказать наличие необходимых оснований для получения временной защиты.

В то же время новые требования не распространяются на украинцев, уже имеющих временную защиту в соответствующей стране ЕС и непрерывно им пользующиеся. Для них статус продлевается по упрощенной процедуре до 4 марта 2028 года.

Кому могут отказать во временной защите

Следовательно, проблемы с получением временной защиты, прежде всего, могут возникнуть у новых заявителей, которые не могут подтвердить выполнение военных обязанностей или законность выезда из Украины.

Если человек имеет статус «военнообязанный», но не имеет отсрочки, исключения из военного учета или иного законного основания, есть риск получить отказ.

Отдельно проверяют и законность пересечения украинской границы. По словам адвоката, отказать могут также лицам, выехавшим из Украины вне официальных пунктов пропуска.

В то же время, как отмечает Марина Бекало, новые правила не означают автоматической отмены временной защиты для тех украинцев, которые уже имеют.

Что касается женщин, адвокат отмечает, что из-за новизны правил единой практики в таких случаях пока нет. В то же время, она прогнозирует, что военнообязанные женщины, в частности медики и фармацевты, будут иметь высокие шансы получить временную защиту или отстоять это право в суде.

«По украинскому законодательству военная служба для женщин добровольна, а сам факт пребывания на учете не означает автоматического уклонения от долга или нелегального выезда», — пояснила адвокат.

По ее словам, для женщин ключевым подтверждением в такой ситуации может быть документ о законном пересечении границы.

В то же время Марина Бекало говорит, что новые правила вступили в силу совсем недавно, поэтому единственная правоприменительная практика и судебные прецеденты по поводу обжалования таких отказов в ЕС еще не сформировались.

«Подводя итог, отказать в предоставлении защиты сейчас могут новым заявителям, которые не могут доказать исполнение военных обязанностей или законность пересечения границы, а также лицам, выехавшим вне официальных пунктов пропуска», — говорит адвокат.

Что такое временная защита в ЕС

Временная защита — это специальный статус для людей, выехавших из Украины из-за войны. Он позволяет легально находиться в стране ЕС в течение определенного периода.

В зависимости от страны статус предполагает доступ к социальной и медицинской помощи, образованию для детей, а также возможность работать без отдельного разрешения на работу.

ЕС продлил действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время, новые требования касаются прежде всего тех, кто обращается за этим статусом впервые или меняет страну пребывания.

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