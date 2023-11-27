Временные отключения света возможны: какова ситуация на украинских АЭС

После ремонта в рабочий режим введены 9 реакторов украинских атомных станций. Все - кроме оккупированной ЗАЭС. Атомщики досрочно завершили масштабную ремонтную кампанию и активно тренируются противодействовать военным угрозам.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Шворак.

К сезону холодов, учитывая прошлогодние события, энергетики готовились очень серьезно. На ремонт мобилизовали весь персонал станций. Запчасти, которые раньше покупали у страны-агрессора, научились делать самостоятельно.

"Это конец монополии России на рынке производства топлива для реакторов советской конструкции", - говорит президент "Энергоатома" Петр Котин.

АЭС

Ремонтную кампанию на энергоблоках завершили досрочно, уверяет глава "Энергоатома".

"Все энергоблоки находящиеся на подконтрольной Украине территории отремонтированы и перегружены свежим ядерным топливом. Сейчас мы готовы к прохождению осенне-зимнего периода на максимальной мощности энергоблоков", — говорит Петр Котин.

Без Запорожской АЭС украинские реакторы дают в энергосистему государства 60% всей нужной энергии. Так что тотального блекаута, надеются атомщики, удастся избежать. Но временные отключения возможны – все зависит от вражеских атак и сильных морозов

Свет в домах зависит и от того, сможет ли Украина защитить свою энергосистему, которая до сих пор остается одной из целей вражеской армии.

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Напомним, в Украине пенсионер изобрел уникальную конструкцию и теперь у него всегда есть свет.

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