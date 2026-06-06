Время для больших покупок: экономисты рассказали, какие товары подешевеют в июне перед осенним скачком цен

Эксперты дали прогноз по ценам в Украине / © ТСН.ua

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В июне 2026 года расходы украинцев на базовую продуктовую корзину изменятся минимально по сравнению с маем, однако общая тенденция на рынке будет демонстрировать смешанную динамику.

Благодаря массовому сбору отечественного урожая и увеличению предложения от частного сектора существенно подешевеют ягоды, молодые овощи и яйца. В то же время хлеб, мясо и импортная бытовая техника будут продолжать постепенно расти в цене из-за дорогих энергоносителей, логистики и мирового дефицита чипов.

Чего ждать от июньских ценников в магазинах и на рынках и как на это повлияет курс доллара — в детальном прогнозе экономических экспертов Олега Пендзина и Андрея Забловского для ТСН.ua.

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Продуктовая корзина: сезонные скидки против логистических затрат

По подсчетам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в июне по сравнению с маем средняя продуктовая корзина изменится минимально — колебания составят от минус 1% до плюс 1,5% (или ориентировочно на 35-50 гривен). Речь идет об усредненном официальном показателе прожиточного минимума на одного человека в 2026 году, который сейчас составляет 2309 гривен.

Общую стоимость корзины существенно сдержит сезонное удешевление многих позиций, однако хлеб, мясо и бакалея продолжат постепенно дорожать из-за высоких производственных затрат, дорогих энергоносителей и логистики. Если же сравнить июньский чек не с предыдущим месяцем, а с июнем прошлого года, то нынешняя летняя корзина будет на 8-15% дороже, чем в прошлом году.

Экономист Андрей Забловский подробно спрогнозировал, как именно изменятся ценники по отдельным категориям товаров.

Категория первая: стремительное сезонное удешевление (ягоды, овощи и яйца)

Клубника и черешня: по мере массового сбора отечественного урожая ожидается падение цен более чем вдвое. Прогноз указывает, что уже после 15 июня стоимость клубники упадет до 80-100 грн/кг, а черешни — до 100-120 грн/кг.

Овощи: благодаря существенному увеличению предложения от местных промышленных производителей и частного сектора, цены на компоненты традиционного борщевого набора в июне снизятся на 20-40% по сравнению с маем.

Куриные яйца: увеличение объемов предложения от домашних хозяйств создает жесткую конкуренцию крупным птицефабрикам. Поэтому ожидается падение стоимости десятка яиц на 10-15% (минус 4-5 гривен на десятке).

Категория вторая: умеренный рост (мясо, хлеб и рыба)

Мясо (курятина и свинина): розничные ценники в июне вырастут на 3-5%. Куриная тушка и свинина (в частности, задок и лопатка) подорожают прежде всего из-за топливных расходов производителей и сложной логистики.

Хлеб (украинский, батон): из-за стабильного подорожания муки и повышения тарифов на электроэнергию для коммерческих пекарен, хлебобулочные изделия добавят в июне 1-2% к своей предыдущей стоимости.

Рыба (импортная и отечественная): в целом на рынке свежая и замороженная рыба подорожает в пределах 2-4%.

При этом, по данным аналитиков, абсолютно не изменятся по сравнению с маем цены на молочные продукты и базовую бакалею — стоимость молока, мягкого сыра, подсолнечного масла и круп будет оставаться стабильной.

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Промтоварная корзина: стабильный доллар и сезон больших распродаж

Эксперты отмечают, что крупные украинские ритейлеры уже заложили в свои долгосрочные бюджеты средний курс доллара на уровне 46 гривен. Однако в июне значительного или внезапного скачка цен на бытовые товары и электронику не предвидится, поскольку сейчас валютный рынок находится в состоянии относительной стабильности.

Олег Пендзин, экономический эксперт: «Сейчас межбанковский курс доллара колеблется в небольшом диапазоне 44,2-44,5 грн/доллар. Поэтому текущий июньский курс доллара полностью покрывает риски импортеров».

Экономист считает, что в июне на рынке промышленных товаров наоборот активно будет действовать маркетинговый фактор — крупные сети начинают масштабные летние распродажи и акции на бытовую технику, климатическое оборудование или товары для дома. На старые линейки товаров скидки иногда будут достигать 20-40%, что временно нивелирует общую инфляцию для конечного покупателя.

В то же время Андрей Забловский предупреждает о точечном подорожании некоторых непродовольственных категорий:

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Косметика, бытовая химия и пластиковые товары отечественных брендов могут вырасти на 2-4%, поскольку сырье для них закупалось производителями непосредственно во время предыдущих курсовых колебаний валюты.

Ноутбуки, смартфоны и компьютерные комплектующие прибавят в стоимости 4-5%. Обновление складских запасов дистрибьюторов во втором квартале совпало с мировым дефицитом чипов памяти и их подорожанием на международных площадках. Гаджеты из новых партий, которые заходят в магазины в июне, будут на несколько процентов дороже майских остатков.

Одежда и обувь: в июне официально стартует сезон больших распродаж, поэтому цены на весенне-летние коллекции упадут на 30-50% и более.

Эксперт настойчиво советует потребителям покупать базовые летние вещи и технику именно сейчас, ведь уже в августе новые осенние коллекции будут иметь ценники, рассчитанные по курсу, значительно ближе к 46 грн/доллар.

По словам Андрея Забловского, июнь — это уникальный период накопления потенциала для неизбежного осеннего подорожания промтоваров. Сейчас цены стабильны благодаря крепкой гривне, но как только осенью бизнес начнет переходить на реальные расчеты по более высокому курсу, отложенная инфляция настигнет розничный рынок. Поэтому июнь является лучшим месяцем для потребителя, чтобы сделать крупные бытовые покупки по «старым» выгодным ценам.

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