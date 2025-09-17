"Время играет на нас": Жданов ответил, сколько еще максимум будет продолжаться война в Украине

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Есть шанс, что война в Украине может закончиться через два-три года.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, правда о сроках завершения войны в Украине, вероятно, «где-то посередине» звучащих сегодня в медиа терминов. В то же время Жданов отмечает, что важно четко понимать, что имеют в виду разные политики или военные, когда говорят об «окончании войны».

«Что такое окончание войны? Война заканчивается только тогда, когда одна из сторон достигла тех целей, которые она ставила перед войной. Все остальное — это может быть замораживание конфликта или переход на вооруженный конфликт низкой интенсивности, как это у нас было с 2014 по 2022 год. Фактически это та же заморозка, но не такая глубокая», — объясняет ТСН.ua Олег Жданов.

По его словам, подлинным завершением войны можно считать только победу одной из сторон. Если ни одно из государств не признает поражение, речь идет о замороженном конфликте.

Жданов добавляет, что единственный реальный сценарий полного окончания войны — это распад Российской Федерации:

«Потому что у нас очень сильные противоречия, мы претендуем на одно и то же историческое наследие. Россия хочет украсть нашу историю. Россия не может существовать, пока существует государство Украины. Путин задает вопрос таким образом, что без Украины Россия не империя. Ну и на каких условиях можно окончить эту войну? Либо Украина капитулирует, либо Украина продолжает бороться и побеждает Российскую Федерацию. Либо они, либо мы».

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что заявления политиков и депутатов о возможном завершении войны следует воспринимать с осторожностью. По его словам, они действительно могут договориться о замораживании конфликта, но это будет иметь катастрофические последствия — приведет к новой войне, еще более жестокой и кровавой.

«Сравните 2014 и 2022 год. И примерно то же самое будет, если сейчас согласимся на замораживание конфликта. Кстати, Европа это полностью понимает на сегодняшний день. И она против прекращения огня, „за“ оказание нам помощи. Но они не готовы платить, а хотят, чтобы США дали оружие. Ну а Трамп заинтересован просто в прекращении огня: „Я хочу, чтобы все прекратили умирать“. Мы это уже проходили в 2014 году», — считает военный эксперт.

По его мнению, в ближайшие годы в Украине продлится позиционная, окопная война. Одним из ключевых факторов Жданов называет стремление России закрепиться на правом берегу Днепра.

«Без плацдарма на правом берегу Путин не остановится. Либо в Запорожской, либо в Херсонской области — ему все равно. Он попытается перейти Днепр. Это стратегически важно, потому что, не имея плацдарма на правом берегу, рассуждать о продолжении захвата юго-восточной Украины просто невозможно. Поэтому это такой этап, без которого речь не может идти даже о замораживании. Как сейчас: Трамп пытается убедить Путина, чтобы он остановился, а Путин делает вид, что он ничего не слышит, и прет себе дальше. Такая позиционная война», — объясняет эксперт.

По словам Жданова, перелом в ходе войны напрямую зависит от военной помощи Украине:

«Допустим, если нам дадут ракеты средней дальности, 500 километров и более и в достаточном количестве, то это кардинально изменит ход войны. Если нам вооружение дадут, не так, как сейчас по чайной ложке в день, а необходимое количество вооружения, и причем высококачественного вооружения, это кардинально изменит течение войны».

Не менее важным фактором эксперт считает экономическое давление на Россию.

«Если США договорятся с Европой и введут санкции, то российская экономика „ляжет“ через неделю. Это, допустим, замораживание счетов. Почему Ирану можно было заморозить активы за нефть, а России никто не желает замораживать? Потому что все покупают эту нефть, в том числе и мы. Только мы не покупаем нефть, мы покупаем в Индии дизель, который Индия производит из российской нефти. Вот вам замкнутый круг», — говорит Олег Жданов.