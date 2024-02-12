"Время шло на секунды": слесарь из Одессы вытащил из разрушенного Россией дома женщин и детей

Медаль "За спасенную жизнь" получил коммунальщик из Одессы. Слесарь-сантехник Валерий Лукашов одним из первых прибежал к месту прилета вражеской ракеты на Молдаванке 29 декабря. И бросился помогать жителям полуразрушенного дома. Там горела крыша, стены из ракушечника крошились, а выход заблокировал взрыв. Люди оказались в ловушке.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

29 декабря 2023 сразу после взрывов Валерий Лукашов побежал туда, откуда стоял столб дыма. Уже через мгновение он нырнул в плотную пыль от ракушечника, потому что услышал оттуда крики.

Валерий Лукашов

"Когда слышишь крики женщин и плач детей – о себе уже не думаешь. Время шло на секунды", – говорит мужчина.

Жительница разрушенного дома Елена Гринчак говорит — это кричали ее племянница и младенец.

Взрывная волна деформировала и вдавила металлическую дверь в дом, люди оказались в ловушке. Испуганных детей просто передавали Валерию через окна из рук в руки.

Валерий – слесарь-сантехник. А в прошлом кадровый военный. Говорит, что арка, над которой взрыв разрушил квартиру, может обрушиться. Да и спасатели предостерегают от подобного добровольного спасателя. Но здесь признают – его действия были очень своевременными.

"Именно эти драгоценные минуты, пока спасатели прибыли на место. Помощь эта спасла жизнь другим людям ", — говорит спикер ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Место ракетного удара России 29 декабря

Валерий никак не надеялся, что его вскоре вызовут в столицу и вручат медаль.

"Вручал лично президент присутствовавший секретарь СНБО Данилов, а потом еще прошел генерал Залужный. Я думал благодарность какая-то, грамота. Для меня было шоком получить медаль", — говорит слесарь-сантехник ЖКС "Хмельницкий" города Одессы Валерий Лукашов.

Сейчас в доме никого нет. Он аварийный и не подлежит восстановлению. Владельцы квартир на свой страх и риск приходят сюда забрать уцелевшие вещи. Без жилья здесь осталось более 2-х десятков человек. Одна женщина погибла в результате прямого попадания ракеты в ее квартиру.

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Напомним, 29 декабря в Одессе ракета попала в многоэтажку. На нескольких этажах возник пожар. Еще одна ракета влетела в трехэтажное здание. Погибли четыре человека: трое в 17-этажном доме, а тело одной женщины достали из-под завалов трехэтажного жилого дома.

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