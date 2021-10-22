Врезался в припаркованный грузовик и сгорел заживо в кабине: на трассе в Одесской области в жуткой ДТП погиб водитель фуры

Врезался в припаркованный грузовик и сгорел заживо в кабине: на трассе в Одесской области в жуткой ДТП погиб водитель фуры

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух грузовиков.

Неподалеку Одессы ночью произошла жуткая ДТП. Водитель фуры на полной скорости врезался в припаркованный грузовик и сгорел заживо в кабине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Водитель фуры, которая двигалась по киевской трассе в сторону Одессы, на подъезде к пункту пропуска по непонятным причинам потерял контроль над грузовиком. Остановился только когда протаранил прицеп другого грузовика, которая вместе со многими другими стояла в очереди на весовой комплекс.

Водитель поврежденного автомобиля рассказал ТСН, что сразу после удара авто виновника ДТП загорелось. Огонь быстро перекинулся на кабину, в которой сидел водитель. Спасти мужчину не удалось.

Спасателям удалось потушить пожар, но для этого пришлось перекрывать трассу. В связи с этим на участке дороги образовалась пробка.

Почему мужчина не справился с управлением, сейчас выясняют. Однако, очевидцы говорят, до столкновения грузовик "петлял" с полосы на полосу, поэтому, возможно, водителю стало плохо, или он заснул за рулем.

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Новости Украины: неподалеку от Одессы водитель врезался в грузовик и сгорел заживо в кабине

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