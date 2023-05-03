Вручение повестки через родственников: адвокат расставила все точки над "І" в вопросе, законно ли

Новости, которые распространяются в социальных сетях относительно якобы законности вручения повесток военнообязанным через совершеннолетних родственников, проживающих вместе с ними, не соответствуют действительности.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила адвокат Марина Бекало.

Она пояснила, что постановление Кабинета министров №318 от 07.04.2023г, на которое ссылаются в Сети, действительно вносит изменения в действующее Положение о ТЦК СП. Однако ими лишь прилагаются в перечень полномочий ТЦК СП пункты об организации и осуществлении мер об уведомлении военнообязанных о вызове в особый период.

То есть существенных изменений постановление №318 в вопрос оповещения военнообязанных в особый период не вносит.

"Еще раз подчеркиваю, вручение ТЦК СП повесток мужчинам через родственников, знакомых, соседей и т.п., с учетом последних изменений, действующим порядком оповещения не предусмотрено. Кроме того, вопрос оповещения военнообязанных непосредственно ТЦК СП в особый период на сегодняшний день до сих пор четко не урегулирован. И это действительно является проблемой", – отметила ТСН.ua адвокат.

Постановление КМУ 1478 содержит утвержденную форму повесток, бланк которой предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. То есть, такая повестка является документом о вызове, который порождает обязанность явиться в ТЦК СП в случае соблюдения правильности ее оформления и порядка ее вручения.

Указанным постановлением установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

Уведомление также может быть реализовано через работодателя, в таком случае последний берет на себя обязанность оповестить своего работника путем вынесения соответствующего приказа на предприятии, учреждении, организации, вручить работнику повестку о вызове в ТЦК СП, обеспечить его явку и отчитаться в ТЦК СП об осуществлении всех мероприятий по оповещению работника (пункт 47 постановления).

"Другого порядка вручения повесток, в частности через родственников, друзей или соседей, как именно и в публичных местах, постановление КМУ 1487 года не содержит", — подчеркнула ТСН.ua Марина Бекало.

Согласно ст. 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Действующее законодательство также не наделяет обязанностью граждан в случае получения повестки за другое лицо, известить такого военнообязанного о вызове в ТЦК СП.

Так что такой способ вручения повесток как через родственников проживающих вместе с военнообязанным, не предусмотрен действующими правилами и, соответственно, представители ТЦК СП не имеют права выходить за пределы своих полномочий, осуществляя оповещение о вызове военнообязанных через третьих лиц, которые в свою очередь также не уполномочены законодательством на получение и вручение таких документов.

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