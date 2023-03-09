Вручение повесток на улице и проверка документов: юрист объяснил, законно ли это

Вручение повесток на улице и проверка документов представителями военкоматов не предусмотрены законодательством Украины.

Об этом рассказал адвокат Андрей Новак в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Как объяснил юрист, существует только процедура вручения повесток и призыва призывников на срочную службу и резервистов на сборы.

"О военнообязанных и периоде мобилизации на военную службу не урегулировано никаким образом. Мы пользуемся теми нормами и положениями, которые есть для срочной службы. Именно поэтому любой порядок вручения повестки, кроме как заранее заполненная повестка начальником центра комплектования, является ненадлежащим способом вручения и является, по сути, ненадлежащей повесткой", – рассказал Новак.

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По его словам, представители военкоматов не имеют права выписывать на месте повестки. Они должны прийти к военнообязанному домой, по его месту регистрации или проживания, и вручить ему уже заполненную готовую повестку.

"Представители военкоматов даже не имеют права проверять документы на улице у граждан. Такие полномочия есть только у представителей Национальной полиции, Нацгвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы. Вооруженные силы Украины - также, но военкоматы, хотя и относятся к категории и сфере управления Министерства обороны, не являются Вооруженными силами Украины. Соответственно, проверять документы они не могут", — подчеркнул Новак.

Адвокат отметил, что ситуации, когда людей просто "упаковывают" на улице сотрудники ТЦК — "это все незаконно и неправомерно".

По его словам, в таких случаях можно "при первой возможности звонить в полицию на горячую линию 102, оставлять заявку, что вас незаконно лишили свободы неизвестные лица и было превышение служебных обязанностей".

"Если принудительно сажают в авто, как он возьмет свои медицинские документы, как возьмет свой паспорт, код, если у него вообще нет? Если у человека есть проблемы со здоровьем, и надо взять эти документы? Как известно, ВВК не сильно разбирается, когда выносит свои постановления и выводы о пригодности к службе. Вы предоставили документы о ваших проблемах? Не предоставили? Тогда пригоден", — рассказал адвокат.

В то же время Новак признал, что вручение повесток на улице остается фактически единственным эффективным способом обеспечивать мобилизацию — "они действуют не в рамках закона, но другого выхода нет".

Ранее главный военный комиссар Львовщины Александр Тищенко заявил, что вручение повесток на улице и в других общественных местах не противоречит закону Украины.

Юристка Виктория Тютюнникова считает, что повестку могут заполнять перед вручением, но в том случае, если это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка, или он это делает лично.

Адвокат Андрей Новак объяснил, какие причины законно позволяют не прийти в военкомат, когда повестка на руках. В частности, важными для неявки причинами являются состояние здоровья, смерть родных, уход за больными родными, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация и сдача экзаменов в вузы.

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