Вручение повесток онлайн: какое наказание грозит за неявку в ТЦК и можно ли отделаться штрафом

Мужчины, которые находятся за границей, тоже могут получить е-повестку.

Верховная Рада приняла в первом чтении обновленный законопроект №10449 об усилении мобилизации. Им предусматривается вручение повесток через электронный кабинет, а также наказание для уклонистов — в частности, принудительное доставление в ТЦК, арест счетов в банках и лишение права управления автомобилем.

Как будут вручать повестку в е-кабинете, когда наступает ответственность за неявку по ней и можно ли будет отделаться штрафом, в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Как будут вручать повестки через электронный кабинет

Законопроектом №10449 предусматривается порядок вручения повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

Обязанность зарегистрировать такой кабинет возлагается на каждого призывника, военнообязанного и резервиста. В кабинете будет отображаться учетная информация о гражданах. Также предполагается порядок вручения повестки через электронный кабинет.

Что должно указываться в повестке:

фамилия, имя отчество и дата рождения гражданина;

Наименование ТЦК СП, выдавшего повестку;

Цель вызова в ТЦК СП;

Место, день и время явки по вызову;

Подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица ТЦК СП, выдавшего (сформировавшего) повестку;

Регистрационный номер повестки;

Разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Когда повестка будет считаться врученной

Марина Бекало объяснила, если повестка посылается через электронный кабинет, то днем вручения повестки будет считаться время получения электронного извещения в ТЦК СП о ее доставке. Или в рабочий день, следующий за днем ее отправки, независимо от поступления в ТЦК СП уведомление о ее доставке.

"В таком случае повестка, отправленная через электронный кабинет, будет считаться врученной", — рассказала адвокат.

Законопроектом предусматриваются уважительные причины неприбытия по повестке:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

Смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

О причинах неприбытия необходимо известить ТЦК СП и документально подтвердить это не позднее трех дней со дня прибытия в ТЦК СП указанной в повестке.

Ответственность за неявку по повестке

В противном случае ТЦК СП будет расценивать неприбытие по повестке как нарушение законодательства о мобилизации, за что предусматривается не только административный штраф по ст. 210-1 КУоАП, но и применение средств воздействия на такого нарушителя.

В частности, в виде административного задержания полицией с целью принудительного доставки в ТЦК СП. В случае, если механизм принудительного доставки полицией невозможно реализовать в течение 15 дней, ТЦК СП выносит письменное требование явиться к нему, которое посылает через электронный кабинет или по почте.

Сможет ли уклонист отделаться штрафом

В случае невыполнения такого требования гражданином, ТЦК СП обращается в суд с заявлением о вынесении решения о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины, временном ограничении в праве управления транспортными средствами, наложении ареста на средства и другие ценности такого гражданина, находящихся на счетах и на хранении в банках, платежных систем, на электронные кошельки, на счетах в ценных бумагах — на срок для выполнения обязательств по такому требованию.

“Итак, в случае принятия законопроекта в такой редакции, уплата штрафа по ст. 210-1 КУоАП гражданином не отменяет его обязанность выполнить требование ТЦК СП о вызове, поскольку такие меры влияния по соответствующему решению суда будут продолжаться до исполнения гражданином обязательства о вызове в ТЦК СП”, — рассказала Марина Бекало.

Мужчины, находящиеся за границей, тоже получат повестки

Если военнообязанный мужчина призывного возраста, например, выехал из Украины до полномасштабного вторжения и давно живет и работает за границей, ему может прийти повестка в е-кабинет. Эти обстоятельства, по словам Марины Бекало, не относятся к уважительной причине для неявки за повесткой.

“Эта обязанность касается всех граждан – мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Выехавшие давно за границу — не исключение”, — отметила адвокат.

Единственное, такой арест будет касаться только счетов украинских банков, а не иностранных банковских счетов.

“Ведь решение украинского суда об аресте банковских счетов реализовать за границей очень сложно. Это возможно только в отношении тех, кто находится в санкционных списках, подозреваемых в международном терроризме и так далее”, — рассказала Марина Бекало.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении обновленный проект №10449 об усилении мобилизации без поправок. После принятия в целом он может вступить в силу уже в апреле 2024 года.

Однако, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, нардепы начали работать над тремя пунктами, которые вызвали критику в украинском обществе.

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