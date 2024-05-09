Вручение повесток по-новому: кто и каким способом может их выдавать

Кроме повесток ввели еще и требования прибывать в ТЦК.
Со вступлением в силу нового закона о мобилизации 18 мая, в Украине меняются правила вручения повесток. Теперь это смогут делать не только работники ТЦК и СП, однако по-прежнему повестка будет считаться врученной, если человек ее получил лично. Правда, кроме повесток, ввели еще и требования прибывать в ТЦК – их могут отправлять и по почте.
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Где могут вручить повестку
Законом не определено место, где должна быть вручена повестка, поэтому фактически ее могут выдать в любом месте. Например, по месту жительства военнообязанного, по месту обучения, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах.
Кто имеет право вручать повестку
Вручать повестки могут:
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов (при получении распоряжения ТЦК);
- руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (только по распоряжению ТЦК);
- руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);
- представители ТЦК, которых руководитель военкомата приказом уполномочил на выдачу повесток.
Имеет ли право полиция вручить повестку
Новый закон о мобилизации предусматривает, что в мерах по оповещению будуть принимать участие и полицейские. Однако они не будут вручать повестки, а лишь обеспечивать порядок, когда в присутствии правоохранителей будут выдавать повестки представители ТЦК.
"Полиция будет находиться на улице, в случае нарушения закона она будет реагировать", – заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Министр добавил, что полиция также по запросу ТЦК занимается розыском и доставкой в военкомат лиц, получивших повестку, но не явившихся в центр комплектования. В таком случае правоохранители имеют право задержать лицо в пределах закона сроком до трех часов и доставить его в ТЦК.
Что должно быть указано в повестке
В повестке должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество, дата рождения получателя;
- наименование ТЦК, выдавшего повестку;
- цель вызова в ТЦК;
- место, день и время явки по вызову;
- подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Заметим, что при вручении повестки лично представители ТЦК по требованию гражданина обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должность, показать служебные удостоверения. Как объясняют юристы, граждане также имеют право требовать у вручающего повестку лица показать приказ руководителя ТЦК о вручении повестки с фамилиями этих лиц. Это подтверждение того, что такое лицо уполномочено вручать повестки.
Когда повестка считается врученной
Как заверил нардеп и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, повестку будут вручать только под личную подпись, как и ранее. В то же время брошенная в почтовый ящик повестка не будет считаться должным образом врученной.
"Что касается повестки, то повестка вручается, как и вручалась, – под роспись о вручении. Поэтому никаких негативных последствий, если повестка брошена в ящик, не будет, это не считается подобающим получением повестки", – рассказал народный избранник.
Следует отметить, что не будет вручения повесток через электронный кабинет призывника или по электронной почте. Норма об электронной повестке в законе о мобилизации была отклонена.
Чем отличается требование от повестки
По новому закону о мобилизации, если военнообязанный проигнорировал повестку, ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и отправки такого лица в военкомат. Если в течение пяти дней полиции не удалось разыскать и доставить военнообязанного, ТЦК направляет заказным письмом такому лицу требование явиться в военкомат.
Требование считается врученным с момента, когда работник почты ставит подпись о получении адресатом, или – отметку о том, что адресат отказался получать документ, или его невозможно вручить по месту регистрации.
"В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования ТЦК СП не выполнил, в отношении нарушителя применяются меры воздействия в виде лишения права вождения на срок до выполнения требования ТЦК СП", — пояснила в комментарии ТСН.ua юрист Марина Бекало.
Какие есть виды повесток
В Украине существует три вида повесток:
- повестка об уточнении данных – для проверки служебных и персональных данных, а также для предоставления документов о праве на отсрочку;
- повестка на прохождение ВВК – для установления степени годности военной службы;
- мобилизационное распоряжение – для отправки в учебный центр перед распределением в часть.
Кто имеет право проверять документы мужчин
С 18 мая полиция и представители ТЦК получают право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность. То есть на период военного положения граждане должны иметь при себе военный билет.
Кроме того, полиция и представители ТЦК смогут фиксировать данную процедуру на видео.
Заметим, Кабмину еще предстоит внести изменения, чтобы привести постановление в соответствие с новыми правилами мобилизации. Пока такого документа нет.
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