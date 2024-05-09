Вручение повесток по-новому: кто и каким способом может их выдавать

Кроме повесток ввели еще и требования прибывать в ТЦК.

Со вступлением в силу нового закона о мобилизации 18 мая, в Украине меняются правила вручения повесток. Теперь это смогут делать не только работники ТЦК и СП, однако по-прежнему повестка будет считаться врученной, если человек ее получил лично. Правда, кроме повесток, ввели еще и требования прибывать в ТЦК – их могут отправлять и по почте.

Все о новых правилах вручения повесток в Украине читайте на ТСН.ua.

Где могут вручить повестку

Законом не определено место, где должна быть вручена повестка, поэтому фактически ее могут выдать в любом месте. Например, по месту жительства военнообязанного, по месту обучения, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах.

Кто имеет право вручать повестку

Вручать повестки могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов (при получении распоряжения ТЦК);

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (только по распоряжению ТЦК);

руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

представители ТЦК, которых руководитель военкомата приказом уполномочил на выдачу повесток.

Имеет ли право полиция вручить повестку

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Новый закон о мобилизации предусматривает, что в мерах по оповещению будуть принимать участие и полицейские. Однако они не будут вручать повестки, а лишь обеспечивать порядок, когда в присутствии правоохранителей будут выдавать повестки представители ТЦК.

"Полиция будет находиться на улице, в случае нарушения закона она будет реагировать", – заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Министр добавил, что полиция также по запросу ТЦК занимается розыском и доставкой в военкомат лиц, получивших повестку, но не явившихся в центр комплектования. В таком случае правоохранители имеют право задержать лицо в пределах закона сроком до трех часов и доставить его в ТЦК.

Что должно быть указано в повестке

В повестке должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество, дата рождения получателя;

наименование ТЦК, выдавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Заметим, что при вручении повестки лично представители ТЦК по требованию гражданина обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должность, показать служебные удостоверения. Как объясняют юристы, граждане также имеют право требовать у вручающего повестку лица показать приказ руководителя ТЦК о вручении повестки с фамилиями этих лиц. Это подтверждение того, что такое лицо уполномочено вручать повестки.

Повестка / Фото: ТСН.ua

Когда повестка считается врученной

Как заверил нардеп и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, повестку будут вручать только под личную подпись, как и ранее. В то же время брошенная в почтовый ящик повестка не будет считаться должным образом врученной.

"Что касается повестки, то повестка вручается, как и вручалась, – под роспись о вручении. Поэтому никаких негативных последствий, если повестка брошена в ящик, не будет, это не считается подобающим получением повестки", – рассказал народный избранник.

Следует отметить, что не будет вручения повесток через электронный кабинет призывника или по электронной почте. Норма об электронной повестке в законе о мобилизации была отклонена.

Чем отличается требование от повестки

По новому закону о мобилизации, если военнообязанный проигнорировал повестку, ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и отправки такого лица в военкомат. Если в течение пяти дней полиции не удалось разыскать и доставить военнообязанного, ТЦК направляет заказным письмом такому лицу требование явиться в военкомат.

Требование считается врученным с момента, когда работник почты ставит подпись о получении адресатом, или – отметку о том, что адресат отказался получать документ, или его невозможно вручить по месту регистрации.

"В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования ТЦК СП не выполнил, в отношении нарушителя применяются меры воздействия в виде лишения права вождения на срок до выполнения требования ТЦК СП", — пояснила в комментарии ТСН.ua юрист Марина Бекало.

Какие есть виды повесток

В Украине существует три вида повесток:

повестка об уточнении данных – для проверки служебных и персональных данных, а также для предоставления документов о праве на отсрочку;

повестка на прохождение ВВК – для установления степени годности военной службы;

мобилизационное распоряжение – для отправки в учебный центр перед распределением в часть.

Кто имеет право проверять документы мужчин

С 18 мая полиция и представители ТЦК получают право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность. То есть на период военного положения граждане должны иметь при себе военный билет.

Кроме того, полиция и представители ТЦК смогут фиксировать данную процедуру на видео.

Заметим, Кабмину еще предстоит внести изменения, чтобы привести постановление в соответствие с новыми правилами мобилизации. Пока такого документа нет.

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