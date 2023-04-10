Все больше уклонистов и организаторов побега за границу удается поймать в пунктах пересечения: на чем ловятся

Четыре тысячи уклонистов, по данным пограничников, с начала большой войны выехали за границу из-за пунктов пропуска Львовщины и не вернулись. Военнообязанные призывного возраста миновали закон и воспользовались системой «Путь», позволяющей выезд за границу волонтерам, перевозящим грузы для Вооруженных сил. На этом злоумышленники построили целый бизнес: создавали фиктивные благотворительные организации, а данные желающих уехать вносили в разрешительную систему. Конечно, не бесплатно, говорится в ТСН.

Каждый день оперативники на пунктах пропусков ловят по полтора десятка военнообязанных, кто выезд купил. За оформление необходимых документов злоумышленники правят от 3 до 8 тысяч долларов.

Если еще в прошлом году уклонявшиеся прятались в багажниках авто или даже переодевались в женщин, чтобы пересечь границу, то сейчас методы другие. Наиболее распространен – внесение фамилии в систему "Путь". В условиях военного положения она позволяет мужчинам-водителям уезжать из Украины за грузом для Вооруженных сил. Схема проста, чтобы попасть в систему, преступники создают фиктивные благотворительные фонды и переправляют за границу якобы волонтеров, а на самом деле беглецов, говорят правоохранители.

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Организаторы инструктируют клиентов-уклонистов, как отвечать на вопросы пограничников, чтобы не вызывать подозрения. "Еду за гуманитаркой, за грузами, утверждают об этом все, показывают фото, за каким транспортным средством для ВСУ, но они все придуманы, легенды", — говорит оперативный сотрудник.

С начала войны система "Путь" выдала разрешение на выезд 170 тысячам мужчин, более четырех тысяч из них в Украину не вернулись. "Ответственность в первую очередь наступает для того лица, которое внесло в систему "Путь" и учитывая, что люди за это получали деньги, это ответственность 8 лет лишения свободы", — говорят правоохранители.

Есть и такие случаи, когда преступники обещают внести уклоняющихся в систему, берут деньги, а дальше исчезают. Тогда рвущиеся в Европу мужчины в отчаянии пытаются бежать пешком, минуя пункты пропуска. “Дождавшись тьмы, или переждав в населенных пунктах пограничных день-два, они предпринимают вторую попытку. Или сразу — прокладывают себе на мобильных устройствах путь, загружают карту”, — рассказывают пограничники.

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Таких пограничники уже поймали более полутора сотен. Что касается псевдоволонтеров, их оперативники тоже научились отслеживать. Для этого, говорят, достаточно проследить историю так называемого фонда, где работает водитель. "Если фирма создана за неделю-две до пересечения лица, то она уже попадает в категорию риска, также изучается сколько человек эта фирма внесла в систему "Путь" и сколько человек вернулись", — рассказывают оперативные сотрудники.

Вместе с другими мерами это дает результат — почти 150 организаторам переправлявших беглецов фиктивных благотворительных фондов, сообщили о подозрении. Приговоры уже вынесли двенадцати фигурантам.

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