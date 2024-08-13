"Все через ж*пу": командир роты откровенно рассказал о потерях на фронте

"Кэп" сообщил, что бойцов на передовой могут не менять по 12-14 дней, что приводит к небоевым потерям.

Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов с позывным "Кэп" откровенно рассказал о потерях Украины на фронте. В частности, он раскритиковал тех командиров, которые воюют придаными подразделениями, считая их чужими.

Об этом Баранов сообщил в эфире 1+1.

"Кэп" рассказал, что побывал на совещаниях с командирами бригад и был очень удивлен тем, что происходило после них на фронте.

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"Я был очень удивлен: вроде все нормальные, адекватные люди, вроде все окей, все проговорили, а как начинается какое-то выполнение задачи, то оно опять так все, как говорится, через ж*пу. Когда вы туда заходите и нас не меняют по 12-14 суток, ребята просто от усталости потом… Когда у тебя не хватает немножко воды, ты переутомлен, у меня есть ребята, которые просто на выходе домой через овраг разрывали мениски, потому что организм изношен. Не хватает влаги, не хватает эластичности и все. Ну вот такие потери – она не боевая, но все, он (боец – ред.) выпадает", – поделился Баранов.

"Было много конфликтов. Я не буду сейчас называть фамилий, но очень много таких есть, что "давайте воевать придаными (подразделениями – ред.)". Это не очень красиво, но многие так и делают, потому что они для них чужие. Я никогда не относился к людям, которые приходят в этом году, что они чужие. Они уже наши. Они уже мои, моя рота", – рассказал командир.

"Кэп" также поделился случаем, когда его подчиненный боец наложил свой турникет военному из другого подразделения, которому оторвало ногу. Но когда уже этот боец сам получил ранение, "то для него турникета не хватило, он просто истек".

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К слову, в конце июля украинский боец из 31-й ОМБр рассказал о крайне сложной ситуации на Покровском направлении. В его роте осталось только три человека.

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