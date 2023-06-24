Все, что известно о массированной атаке РФ: какие ракеты летели на Украину и какие области были под ударом (фото)

В Киеве в результате атаки оккупантов погибли три человека.

В ночь на 24 июня Россия снова атаковала Украину. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555, иранские дроны "Shahed" и зенитные управляемые ракеты из С-300. В результате атаки в Киеве предварительно погибли трое человека.

Какие области были под ударом россиян и какие последствия на утро 24 июня — читайте в материале ТСН.ua.

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В 2 часа ночи на части Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря. В ряде регионов были слышны звуки взрывов. Под утро сирены раздались во второй раз, была объявлена масштабная воздушная тревога. В некоторых областях снова раздались взрывы.

Взрывы в Киеве: есть жертвы

После 3 часов в столице раздались взрывы. Киевская областная военная администрация уточнила, что взрывы слышны в Соломенском районе столицы. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что обломки ракеты попали в многоэтажку. Из-за чего возник пожар на 16-м этаже, а 17-м — повреждение.

Позже глава КМВА добавил, что силами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет. В результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома.

Под утро в КМВА уточнили, что во время атаки в Соломенском районе Киева погибли два человека, 8 — пострадали, двое госпитализированы. Остальные медицинская помощь оказывалась на месте. Повреждено около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке.

Кадры ночной атаки по Киеву 24 июня / Фото: Полиция Киева / Facebook

Кадры ночной атаки по Киеву 24 июня / Фото: Полиция Киева / Facebook

В полиции сообщили, что в результате вражеской ракетной атаки погибла женщина и еще один человек, анкетные данные которого устанавливаются.

По состоянию на 08:38 глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество жертв ракетной атаки по Киеву возросло до трех человек.

Массированная атака по Днепру

По данным местных властей, во время воздушной тревоги ночью 24 июня Россия атаковала Днепр ракетами. Страна-террористка попала по частному сектору. Есть потерпевшие мирные жители. На месте "прилета" произошел пожар. Известно, что полностью уничтожены четыре частных дома, а 25 — повреждены. Также избиты пять хозяйственных построек. Изуродованы почти два десятка авто и газопровод.

"На данный момент (07:30 — ред.) известно о восьми пострадавших, среди них двое — дети. Ребята девяти и 16 лет. Четверо человек госпитализированы", — говорится в сообщении главы области Сергея Лысака.

Россия атаковала Днепр 24 июня / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Россия атаковала Днепр 24 июня / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Россия атаковала Днепр 24 июня / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Россия пыталась нанести удар по Кировоградской области

Глава областной военной администрации Андрей Райкович утром 24 июня, что Россия запустила ракеты по Кировоградской области. Сработали силы ПВО, но обломками сбитых ракет упали в Кропивницком. Прошло без жертв и пострадавших.

"Пережили чрезвычайно тревожную ночь. Работали силы ПВО. Обломками сбитых ракет в Кропивницком повреждены несколько домовладений и авто. Работают службы ГСЧС. Поврежденные дома обследует специальная комиссия. В случае необходимости людям предложат временное жилье", — написал он.

В Харькове – "прилеты"

Во время одной из ночных тревог россияне нанесли удар по Харькову, в частности, по Слободскому району. Они попали в газовую трубу. По данным мэра города Терехова, на месте прилета возник пожар, на месте работали спасатели.

В Харьковской ОВА уточнили, что попадание также было в Холодногорском районе. В результате ударной волны повреждены авто. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сколько ракет и дронов летело на Украину

По данным Генерального штаба ВСУ, в ночь на 24 июня кафиры нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 3 дрона "Shahed" и 4 зенитные управляемые ракеты с С-300 по Запорожье. Силами и средствами противовоздушной обороны 14 ракет и 2 дрона были уничтожены.

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