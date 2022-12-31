Все, что известно о массированной атаке России по Украине на Новый год: сколько ракет летело и где нет света (фото)

В Воздушных силах отмечают, что массированный ракетный обстрел на праздник оккупанты запланировали заранее.

После обеда 31 декабря Российская Федерация массированно атаковала ракетами украинские города. Больше всего пострадал Киев. Ракеты запускали как комплексы наземного базирования, так и стратегическая авиация из Каспийского моря. В результате атаки в некоторых областях нет электроснабжения. Есть жертвы и пострадавшие.

Все, что известно о террористической атаке по Украине – собрал ТСН.ua.

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Россия выпустила по Украине более 20 ракет

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что страна-террористка Россия выпустила более 20 крылатых ракет, 12 из которых удалось сбить. Цели ударов – гражданские объекты.

"Предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования. Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 6 областей", — написал Залужный.

В командовании Воздушных сил отмечают, что массированный обстрел на новогодние праздники оккупанты заранее разделили минимум на две части: 29 декабря и 31-го. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии для ТСН.ua сообщил, что сегодня было продолжение массированной атаки.

В каких областях нет света

Во время массированной атаки компания ДТЭК ввела экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В компании отметили, что такой превентивный шаг позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, "если вражеские ракеты достигнут цели". Также света нет в части Хмельницкого. Электроснабжение исчезло после удара по городу.

В 16:20 мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что без электроэнергии сейчас 30% потребителей из-за аварийных отключений. Водо-теплоснабжение есть. Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме.

Запорожская область: среди пострадавших – 14-летняя девочка

Российские войска нанесли удар по Запорожью. В Офисе президента сообщили, что в результате удара ранены 4 человека, среди них — 14-летняя девочка.

"Из-за вражеского удара ранены 4 человека. Среди них 14-летняя девочка. Разрушены 2 частных дома, повреждены 8. На месте работают спасатели, пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Глава Запорожской ОВА Александр Старух опубликовал кадры с места атаки. На фото видна огромная воронка от вражеской ракеты.

Николаев

Также Россия обстреляла ракетами Николаев. Сразу после прилета стало известно, что в городе в результате попадания загорелся пожар. Информацию подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. По его данным, есть повреждения жилых домов. По последним данным, известно о шести пострадавших.

"2 жилых дома разрушены до основания. 12 жилых домов повреждены (избиты окна, двери, крыша). В трех учебных заведениях вылетели окна. Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв.м ликвидировали спасатели ГСЧС" – сообщил мэр Николаева.



Также, по его словам, еще одна ракета упала у проезжей части. Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. Он сообщил, что коммунальщики скоро все расчистят.

Ракетный удар по Хмельницкому

В субботу, 31 декабря, армия Российской Федерации атаковала ракетами Хмельницкий. В результате обстрела часть города осталась обесточенной. По информации главы ОВА Сергея Гамалия, в результате атаки пострадали семь гражданских лиц. Трое пострадавших — мужчина и две женщины — находятся в тяжелом состоянии.

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