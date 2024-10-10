Все, что известно о мобилизации до 25 лет: кого точно не призовут в армию

В Верховной Раде пока решили не уольнять со службы уже мобилизованных мужчин.

В Украине Верховная Рада проголосовала за то, чтобы освободить от мобилизации военнообязанных, в возрасте от 18 до 25 лет. За это проголосовало 311 нардепов.

ТСН.ua узнал подробности мобилизации молодых военнообязанных.

Почему в армию призывали военнообязанных к 25 годам

Еще с начала полномасштабной войны России против Украины мобилизационный возраст призывников был от 27 лет. Тем не менее, весной 2024 года президент Зеленский подписал закон, предусматривавший снижение призывного возраста до 25 лет.

Несмотря на общее мнение о том, что к военнообязанному возрасту до 25 лет не могут призвать в армию, некоторые категории все же подлежали мобилизации, а именно:

прошедшие срочную службу;

те, кто окончил высшее военное учебное заведение, военную кафедру и получил военно-учетную специальность;

те, кто признан военно-врачебной комиссией непригодным к службе в мирное время и годным в военное.

За что проголосовали нардепы

Дело в том, что начал действовать закон, который отменил статус "ограниченно годный". И таким образом все ребята в возрасте до 25 лет автоматически стали пригодными и, в отличие от своих здоровых сверстников, подлежали под мобилизацию. Поэтому нардепы решили принять закон, запрещающий мобилизацию этой категории призывников.

Военные также сообщали, что еще в сентябре 2024 года в сентябре Сухопутные войска, к которым относятся ТЦК, выдали директиву, согласно которой запрещена мобилизация ограниченно годных до 25 лет. Тогда это делалось, чтобы снизить социальное напряжение.

Уволят ли из армии тех военных, которых уже мобилизовали

В законе о запрете мобилизации ограниченно годных в возрасте от 18 до 25 лет было также предусмотрено увольнение тех, кого уже призвали на службу. Однако, как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, 8 октября комитет ВР комитет по нацбезопасности и обороне убрал из этого документа положение о праве на демобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет

Нардепы традиционно пообещали подготовить отдельный закон с механизмом и сроками, чтобы «не пострадала боеспособность армии».

Несмотря на обещания заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что на закрытом заседании Минобороны и Генштаба признали, что темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.

"Позиция Генштаба была, что этих людей не могут демобилизовать. Просто некем их заменить", - сказал Чернев.

Напомним, Верховная Рада 9 октября окончательно запретила мобилизацию украинцев в возрасте до 25 лет. ТСН.ua выяснял, как к этому решению относятся сами военные.

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