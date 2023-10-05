Все, что известно о нападении на полицию в Харькове: видео стычки, причастен ли Kraken и реакция Буданова

На блокпосту в Харькове 29 сентября неизвестные вооруженные мужчины в военной форме напали на дежуривших там полицейских. Нападавшие, которые могут относиться к спецподразделению ГУР Kraken, угрожали оружием с требованиями не проверять их авто. На инцидент отреагировали полиция, начальник ГУР Кирилл Буданов и пользователи Сети.

ТСН.ua собрал все, что известно о нападении на полицейских на блокпосту Харькова.

Нападение на полицейских в Харькове

Об инциденте на харьковском блокпосту стало известно 1 октября, когда в Сети начало распространяться видео, снятое с нагрудной камеры кого-то из полицейских. На кадрах было зафиксировано, как к блокпосту на большой скорости подъезжают неизвестные в военной форме, угрожают присутствующим полицейским оружием, приказывают им отсоединить магазины от автоматов и кладут лицом на дорогу.

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В то же время, нападавшие выкрикивали, что их автомобили нельзя проверять, и утверждали, что являются работниками якобы ГУР Минобороны Украины.

"Просто за*бали на всех блокпостах. Мы б*ять ГУРовцы нах*й", – заявлял один из нападающих.

Мужчины в военной форме также заявляли, что принадлежат к воинской части А0458. Известно, что там дислоцируется подразделение Kraken украинской военной разведки.

"Мы тренируемся каждый день, чтобы вы здесь спокойно стояли, чтобы вы проверяли, чтобы ни одна ДРГ сюда не зашла. Вы должны нам помогать, а не искать среди нас врагов, услышали?" – заявляли на ролике нападающие.

Инцидент продолжался всего несколько минут, после чего неизвестные в военной форме уехали с места происшествия.

В Харькове неизвестные в военной форме устроили скандал с полицейскими

Отметим, источники ТСН.ua в военной разведке сообщили, что на территории, где произошел инцидент, в последние дни не проводилось никаких военных тренировок или учений. Так что разведчики не знают, кто вступил в стычку с полицией на харьковском блокпосту. Там не исключили, что это могла быть внезапная самовольная проверка со стороны какого-нибудь отдельного военного подразделения.

Реакция полиции на инцидент на блокпосту в Харькове

В МВД Украины уточнили, что инцидент на блокпосту на одном из выездов из Харькова произошел 29 сентября. Кроме полиции, там дежурили пограничники и нацгвардейцы. Мужчины, которые хотели проехать через блокпост на четырех внедорожниках, потребовали прекратить проверки и осмотры их транспорта. После спора они уехали с места событий.

"Сейчас выясняется ситуация. Все, что мы можем сказать о тех, кто совершил это на блокпосту – это лица в военной форме. Соответственно, зарегистрировано уголовное производство, мы разбираемся. Проводится комплекс мер для того, чтобы установить личности этих граждан и их мотивы. Однако нас никто не предупреждал, если это были какие-то учения", – рассказала в комментарии ТСН.ua спикер МВД Украины Марьяна Рева.

По факту инцидента полиция Харьковщины открыла дело по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Нападение на полицию на блокпосту в Харькове/Скриншот

Реакция Буданова на инцидент в Харькове

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов осудил стычку на харьковском блокпосту. Он подчеркнул, что и разведчики, и полицейские – неотъемлемая составляющая Сил безопасности и обороны Украины. У всех один враг – Россия.

"Мое мнение по поводу инцидента на блокпосту в Харькове очень простое: все представители силовых структур должны руководствоваться законами и присягой. Знать и уважать права и обязанности каждого, кто исполняет свои служебные обязанности — это аксиома", — сказал Буданов.

Он также назвал путем в пропасть "конфронтацию между своими".

"Конечно, такие истории, как в Харькове, никакой пользы не несут. Поэтому в целом я крайне негативно оцениваю этот неприятный инцидент. Такие случаи недопустимы", – подчеркнул начальник ГУР.

Начальник ГУР Кирилл Буданов / Фото: Офис президента Украины

По его словам, в Украине действует сила права, четко регламентирующая, кто, чем и как должен заниматься.

Реакция Сети на инцидент с полицией и, вероятно, Kraken

Реакция пользователей соцсетей по поводу столкновения со стороны, вероятно, бойцов Kraken с полицией разделились. Кто-nj критикует нападающих за их поведение, а кто-то становится в их защиту.

Несколько комментариев пользователей соцсети X:

"Всем очень повезло, что среди копов не было кого-то с яйцами или из птср, кто бы не разобравшись, не начал стрелять из палатки, и дело не дошло бы до трупов. Так нельзя делать по никаким соображениям";

"Здесь еще вопрос, кто, каким образом и зачем разместил видео из служебной нагрудной камеры? Какую цель преследовали? Хотели дискредитировать Кракен? В общем, неприятная ситуация, и очень не хочется, чтобы это делалось намеренно";

"Думаю, что ситуация аналогична такой, когда вас останавливает коп и начинает превышать служебные полномочия. Вы это можете зафиксировать и справляться в установленном законом порядке. Если вы копа вырубите и скрутите — это уже вами нарушенный закон и ваша ответственность. Так и здесь";

ТикТок-пользователь Сергей Радзицкий выступил в поддержку Kraken и записал видеообращение.

"Прошу мирное население поддержать спецподразделение Kraken, поскольку на них сейчас завели четыре уголовных дела. Если мирное население не поднимется и не станет в защиту воинов, тогда позор — всей стране. Когда спецподразделение показало, что полицейские на блокпостах стоят и получают зарплату ни за что, что они могут только бабушек на рынке гонять, против мирного населения воевать… А когда спецподразделение показало, кто все-таки достойный сын своей страны, а кто просто так грабит нашу страну…", – сказал автор видео.

Нападение в Харькове на блокпост полиции: реакция Сети

В комментариях к этому обращению многие пользователи выражали согласие с автором видео, но были и оппоненты.

"Я не думаю что сейчас лучший вариант – всем делать бунт. Думаю, что все сделают выводы – и полиция, и воины, и сигнал их руководителям", – написал один из юзеров.

"Да, видела это видео. Полицейские стояли расслабленные. Любая ДРГ может захватить. Кракен показали, что у нас война и полиция должны помогать воинам", – написала другая пользовательница.

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