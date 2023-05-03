Все, что известно о ночной атаке России: сколько дронов летело на Украину, куда попали и какие последствия

Россияне запустили по Украине 26 беспилотников Shahed-136/131, 21 из них были уничтожены.

В ночь на 3 мая Россия атаковала Украину дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Под угрозой находились центральные, восточные и северные регионы. В частности, взрывы были слышны в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры.

Все, что известно о ночной атаке врага на утро — читайте в материале ТСН.ua.

Какие области были под ударом россиян

Ночная атака врага началась около полуночи. В половине областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударами по иранским дронам. В частности, тревога раздавалась в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях и автономной республике Крым. После этого в некоторых регионах раздались взрывы. К сожалению, в некоторых есть "прилеты".

Николаевская область

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что россияне атаковали область двумя дронами, один из них попал в частный дом. На месте атаки возник пожар.

"Ночью, 3 мая, в 03:50 в результате попадания БпЛА типа «Shahed-131/136» возник пожар частного домовладения на территории населенного пункта Куцурубской общины. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделением ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет", — говорится в его сообщении.

Кировоградская область

К сожалению, в Кировоградской области есть "прилет" вражеского дрона. По информации главы ОВА Андрея Райковича, 3 шахеда "Герань-2" атаковали нефтебазу в областном центре. В результате атаки возник пожар.

"Около трех утра, сразу 3 шахеда "Герань-2", атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждении уточняется", — сообщил он.

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Днепропетровская область

Также под ударом врага оказались Днепропетровщина. 7 дронов удалось сбить, но один — попал в административное здание в областном центре. К счастью, пострадавших нет. На месте удара еще работают спасатели.

"Ночью защитники неба с воздушного командования "Сход" сбили над Днепропетровской 7 дронов, но один Shahed-136 все же достался цели. В Днепре повреждено админстройка. Возник пожар. Огонь уже потушили. .

Киевская область

С воздуха была атакована оккупантами Киев и область – третий раз за последние 6 дней. По данным Сергея Попко, начальника КМВА, все вражеские цели были уничтожены украинскими силами на подлете в столицу.

По предварительной информации, рашисты, как обычно, использовали иранские БПЛА «Shahed». Страна-террорист запустила свои баражирующие боеприпасы по разным направлениям. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Данные оперативного возведения на этот момент – без жертв и разрушений", — подчеркнули в КМВА.

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Запорожье

Также Россия нанесла удар по Запорожью. Под ударом оказались гражданские объекты. К сожалению, есть пострадавшие.

"Ночью враг нанес два удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье. Специалисты безотлагательно приступили к ликвидации последствий и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", — сообщили в областной военной администрации Запорожской области и опубликовали последствия прилетов.

В городском совете добавили, что в результате атки один дом разрушен полностью, два имеют сильные повреждения, еще около 40 выбиты окна и повреждены кровли.

Россия ночью атаковала дронами Запорожья. ФОТО: Анатолий Куртев/Telegram

Россия ночью атаковала дронами Запорожья. ФОТО: Анатолий Куртев/Telegram

Сколько дронов атаковали Украину и откуда были запущены

Командование Воздушных сил сообщило, что в ночь на 3 мая россияне запустили по Украине 26 беспилотников Shahed-136/131, 21 из них были уничтожены. Атаковали дроны с северного направления – из Брянской области РФ, а также с юга Украины – с восточного побережья Азовского моря.

"Для сбития ударных беспилотников использовали зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг"", — говорится в сообщении.

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